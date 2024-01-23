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Женская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 17-го тура

Женская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 17-го тура
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Волейбольная Суперлига представила символическую сборную 17-го тура предварительного этапа чемпионата России среди женских команд, который завершился 21 января.

В символическую команду вошли: доигровщицы Анастасия Чернова («Ленинградка») и Екатерина Тимошкова («Тулица»), блокирующие Анна Мельникова («Ленинградка») и Анна Николенко («Тулица»), диагональная Мария Боговская («Динамо» Краснодар), связующая Кристина Бесман («Енисей»), либеро Наталья Някина («Тулица»). MVP тура признана Эбрар Каракурт из калининградского «Локомотива». Тренером символической команды назначен Андрей Подкопаев, возглавляющий «Тулицу».

17-й тур женской Суперлиги прошёл с 20 по 21 января. По его итогам турнирную таблицу возглавляет московское «Динамо», второе место занимает «Ленинградка», третье – «Динамо-Ак Барс». В топ-6 так же входят «Локомотив», «Протон» и «Тулица».

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