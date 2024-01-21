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Чемпионат России по волейболу среди женщин: результаты матчей 17-го тура

В воскресенье, 21 января, завершился 17-й тур женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

20 января, суббота:

«Динамо Метар» (Челябинск) — «Динамо Москва» (Москва) — 0:3 (23:25, 18:25, 21:25)

«Енисей» (Красноярск) — «Атом-Курск» (Курск) — 3:1 (25:19, 25:16, 22:25, 25:20)

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) — 3:0 (тех. поражение)

«Динамо Краснодар» (Краснодар) — «Минчанка» (Минск) — 3:1 (27:25, 25:16, 16:25, 25:20)

«Тулица» (Тульская обл.) — «Заречье-Одинцово» (Московская обл.) — 3:2 (25:15, 23:25, 25:12, 23:25, 16:14)

21 января, воскресенье:

«Протон» (Саратов) — «Локомотив» (Калининград) — 0:3 (22:25, 18:25, 19:25)

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:0 (25:14, 25:18, 25:17)

Напомним, после 17 туров женской Суперлиги турнирную таблицу возглавляют волейболистки московского «Динамо».