Федоровцева рассказала, задумывалась ли она когда-нибудь о том, чтобы бросить волейбол

Россиянка Арина Федоровцева, выступающая за стамбульский волейбольный клуб «Фенербахче», рассказала, задумывалась ли она о том, чтобы бросить волейбол.

«Был ли в моей карьере момент, когда задумывалась бросить волейбол? Никогда. Да, было тяжело, но не было мыслей что-то бросить. У меня в голове сразу вставал вопрос, как это решить, чтобы пойти дальше», — сказала Федоровцева в интервью для YouTube-канала TVSTART.

Напомним, Федоровцева перешла в «Фенербахче» в 2021 году из казанского «Динамо-Ак Барс». В последних двух сезонах турецкий клуб доходил до полуфинала волейбольной Лиги чемпионов.