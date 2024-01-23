Федоровцева — об узнаваемости: всегда готова уделить время поклонникам

Россиянка Арина Федоровцева, выступающая за стамбульский волейбольный клуб «Фенербахче», высказалась о своей популярности среди любителей волейбола.

«Насколько спокойно могу передвигаться по Стамбулу из-за популярности? Спокойно. Меня это не напрягает, и у меня нет такой бешенной популярности. Да, могут подойти несколько раз, но я могу спокойно гулять, у меня нет охраны. Узнают, просят фотографии. Многие выражают респект, говорят, что следят. Это всегда приятно и неожиданно. Если люди вежливо и в нужный момент подходят, я спокойно сфотографируюсь. Бывают подходят дети, которые занимаются волейболом, отвечаю на их вопросы. Отказываю, когда хожу на шопинг, у меня куча пакетов и я куда-то спешу. Или когда ем, не очень комфортно, если отвлекают. А так всегда готова уделить время. В России реже подходят? Да, реже. В этот приезд первый раз узнали не в зале, а на улице», — сказала Федоровцева в интервью для YouTube-канала TVSTART.

Отметим, Арина Федоровцева родилась в семье олимпийского чемпиона 2004 года по академической гребле Сергея Федоровцева и призёра чемпионата мира Екатерины Федоровцевой.