Волейболистка «Локомотива» Каракурт: у меня было предвзятое отношение к россиянам

Волейболистка сборной Турции и «Локомотива» из Калининграда Эбрар Каракурт рассказала о своём отношение к русской культуре и жителям страны.

«Честно говоря, у меня было предвзятое отношение к россиянам и я считала их довольно холодными. Но, приехав сюда, я поняла, что это неправда. Мои товарищи по команде, руководство и персонал очень отзывчивы и дружелюбны. Могу сказать, что российская и турецкая культуры не так уж и отличаются. Есть русские блюда, которые мне нравятся, но я очень скучаю по турецкой кухне», — приводит слова Каракурт volleynews.it.

Каракурт перешла в «Локомотив» в июне прошлого года. Последним клубом 23‑летней спортсменки был итальянский «Игор Горгондзола». Каракурт в сезоне‑2022/2023 стала лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Италии. Отметим, что волейболистка является победительницей Лиги чемпионов в составе «Вакыфбанка».