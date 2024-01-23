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Волейболистка «Локомотива» Каракурт: у меня было предвзятое отношение к россиянам

Волейболистка «Локомотива» Каракурт: у меня было предвзятое отношение к россиянам
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Волейболистка сборной Турции и «Локомотива» из Калининграда Эбрар Каракурт рассказала о своём отношение к русской культуре и жителям страны.

«Честно говоря, у меня было предвзятое отношение к россиянам и я считала их довольно холодными. Но, приехав сюда, я поняла, что это неправда. Мои товарищи по команде, руководство и персонал очень отзывчивы и дружелюбны. Могу сказать, что российская и турецкая культуры не так уж и отличаются. Есть русские блюда, которые мне нравятся, но я очень скучаю по турецкой кухне», — приводит слова Каракурт volleynews.it.

Каракурт перешла в «Локомотив» в июне прошлого года. Последним клубом 23‑летней спортсменки был итальянский «Игор Горгондзола». Каракурт в сезоне‑2022/2023 стала лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Италии. Отметим, что волейболистка является победительницей Лиги чемпионов в составе «Вакыфбанка».

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