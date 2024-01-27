23-летняя блокирующая Яковлева пополнила состав ЖВК «Атом-Курск»

23-летняя российская блокирующая Екатерина Яковлева пополнила состав женского волейбольного клуба «Атом-Курск», сообщает Всероссийская федерация волейбола.

В новой команде волейболистка будет играть под номером 8. Екатерина Яковлева выступала за краснодарское Динамо (2015-2021) и Заречье-Одинцово (2023-2024).

Также спортсменка дважды становилась призёром молодёжной лиги.