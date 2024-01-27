23-летняя блокирующая Яковлева пополнила состав ЖВК «Атом-Курск»
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23-летняя российская блокирующая Екатерина Яковлева пополнила состав женского волейбольного клуба «Атом-Курск», сообщает Всероссийская федерация волейбола.
В новой команде волейболистка будет играть под номером 8. Екатерина Яковлева выступала за краснодарское Динамо (2015-2021) и Заречье-Одинцово (2023-2024).
Также спортсменка дважды становилась призёром молодёжной лиги.
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