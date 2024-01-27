Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Динамо-Метар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

23-летняя блокирующая Яковлева пополнила состав ЖВК «Атом-Курск»

23-летняя блокирующая Яковлева пополнила состав ЖВК «Атом-Курск»
Комментарии

23-летняя российская блокирующая Екатерина Яковлева пополнила состав женского волейбольного клуба «Атом-Курск», сообщает Всероссийская федерация волейбола.

В новой команде волейболистка будет играть под номером 8. Екатерина Яковлева выступала за краснодарское Динамо (2015-2021) и Заречье-Одинцово (2023-2024).

Также спортсменка дважды становилась призёром молодёжной лиги.

Материалы по теме
Румын Александру Рацэ пополнил состав петербургского «Зенита»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android