Румын Александру Рацэ пополнил состав петербургского «Зенита»

23-летний румынский диагональный Александру Рацэ пополнил состав волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга. В новой команде румын будет играть под номером 2. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

Текущий сезон Рацэ начал в бельгийской лиге Лотто Воллей, где выступал за «Тектум», который сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице. В предыдущем сезоне Александру играл за румынскую «Аркаду».

Рацэ – основной диагональный сборной Румынии на прошедшем чемпионате Европы – 2023. Его команда смогла обыграть сборную Франции на групповом этапе со счётом 3:1, добралась до 1/4 финала, где уступила всё той же Франции со счётом 0:3 и не прошла в полуфинал чемпионата.

Напомним, петербургский «Зенит» занимает седьмую строчку в турнирной таблице после 18-го тура мужской Суперлиги. 28 января команда сыграет против возглавляющего турнирную таблицу казанского «Зенита».