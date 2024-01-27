Волейболисты из Новосибирска стали победителями турнира «Локоволей-2023»

Турнир «Локоволей-2023» прошёл во Владивостоке с 24 по 26 января. Победителями турнира стала команда из Новосибирска, которая обыграла команду из Казани — 2:0 (25:17, 25:23). В матче за бронзу волейболисты из Китая переиграли белорусов — 2:0 (25:19, 25:16).

Итоговое положение команд турнира:

1. Новосибирск

2. Казань

3. Китай

4. Беларусь

Напомним, что в прошлом году Новосибирск уступил золото команде из Сербии. Третьим стал Белгород. В международном турнире «Локоволей» могут принимать участие волейболисты 15-16 лет. В этом году он проводится уже 14-ый раз, а за всю его историю в нём приняли участие 150 тыс. юных спортсменов, в том числе из сборных Китая, Сербии, Монголии, Беларуси, Болгарии и т.д.