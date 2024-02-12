Константинов — о поражении «Локомотива»: надо отдать должное «Белогорью»

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» из Новосибирска Пламен Константинов после поражения в матче с «Белогорьем» в рамках 22-го тура мужской Суперлиги рассказал о выборе стартового состава на игру и об упущенных возможностях во время встречи.

«Выбор стартового состава связан с тем, что играть каждые три дня одной шестёркой сложно. Были определённые проблемы: Омар после Питера два дня был с температурой, и я запустил его в конце. Абаев тоже два дня был с проблемами – воспаление получилось после прилёта, поэтому решили немного дать возможность поиграть другим. Думаю, это не сказалось на игре, так как мы бились, имели свои шансы. Считаю, что сказалась третья партия, в которой мы вели 21:17. Если бы не упустили инициативу, игра могла бы закончиться 3:1 в нашу пользу, так как потом сумели взять четвёртую. Но надо отдать должное «Белогорью». Они бились за каждое очко и переломили ход третьей партии. Думаю, для них это был ключевой момент, который потом помог выиграть игру», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Белогорье» одержало победу над «Локомотивом» со счётом 3:2 (25:23, 16:25, 27:25, 23:25, 15:12) и продлило беспроигрышную серию до семи матчей.