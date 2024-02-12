«Львы» разорвали ещё одного лидера Суперлиги. «Белогорье» творит что-то невероятное!

Регулярный чемпионат мужской Суперлиги всё ближе к своему завершению, и тем интереснее становятся матчи в каждом туре. Вот и 22-й тур не стал исключением: в центральной встрече белгородские «львы» на своей площадке принимали пламенный «Локомотив» из Новосибирска.

Обе команды затратили немало сил в предыдущих играх, откатав по пять партий: «Локомотив» смог отскочить со счёта 0:2 с питерским «Зенитом», а Белгород отыгрался с 1:2 в матче с московским «Динамо».

Если у «Локо» была осечка в позапрошлом туре с «Шахтёром», то у Белгорода, наоборот, отличная серия побед над командами из лидирующей группы. И подопечные Александра Волкова по накатанной эту серию продолжили.

Любопытно, что «Локомотив» уступил всего в одном элементе «Белогорью», и это блок (7:15). В остальном железнодорожники превосходили своих соперников: в атаке 45% против 42%, подача – 10:8, приём – 39% позитива против 18%. Но даже 40 ошибок «львов» не помогли новосибирцам забрать победу в матче.

У «Белогорья» вышла привычная шестёрка, а вот Пламен Константинов начал игру с достаточно неожиданным сочетанием: место связующего занял Игорь Тисевич, а парой доигровщиков вышли Сергей Савин и Денис Карягин. Константин Абаев лишь эпизодически появлялся на площадке в рамках двойной замены вместе с диагональным Павлом Кругловым.

Уже на старте первой партии развернулась борьба, упорная настолько, что все видеопросмотры были потрачены командами до середины сета. А главным и решающим фактором победы «львов» в партии, как и матче в целом, стал один элемент – блок. Белгородцы читали игру и тройным блоком успевали на атаки «Локомотива» (шесть «чехлов» хозяев против одного у гостей в первом сете). У железнодорожников была колоссальная проблема в реализации у крайних нападающих: доигровщики на двоих забили две атаки из 11. Также не сработала визитная карточка «Локомотива» – атака с центра, всего пять ударов на двоих. Белгород на балансе забрал партию – 25:23.

МВК «Белогорье» Фото: t.me/belogorievolleyball

Однако стоило включиться в нападении Савину и Карягину (на двоих семь реализованных атак из 11), как рисунок игры сразу поменялся, и теперь уже «Белогорье» было в роли догоняющих всю вторую партию. Пайп Савина привёл к счёту 12:7, эйсы Дмитрия Лызика и Ильи Казаченкова увеличили разрыв в счёте до восьми мячей! И это комфортное преимущество «Локо» сохранил до концовки сета. А там серию отличных атак выдал Карягин: сначала заработал для своей команды сетбол, а затем его же и реализовал – 25:16.

«Локомотив» мог забирать и третью партию, но упустил её, дав возможность сопернику отыграться со счёта 17:21. Равная игра шла до середины сета (16:16), затем включились Савин и Казаченков, и железнодорожники повели с преимуществом «+4». Однако на подачах Аль Хачдади «львы» сравняли – 21:21. Гости всё же первыми ушли на сетболы, но вот реализовать их не смогли. Таких возможностей у «Локо» было две, и обе не увенчались успехом. Зато когда легионеры «Белогорья» смогли организовать такой шанс для своей команды, Павел Тетюхин красивым эйсом тут же забрал партию – 27:25.

Четвёртый сет не обошёлся без качелей. Сначала новосибирцы легко заработали свои «+5». Затем «львы» своей цепкой защитой, блоком и мощной атакой марокканца восстановили равновесие – 11:11. Ильяс Куркаев двумя эйсами вернул лидерство своей команде. А потом белгородцы ушли в отрыв, но и они не реализовали представившиеся им шансы. Отличная подача железнодорожников организовала плохой приём хозяевам и переходящий мяч Сергею Савину, который затащил игру в пятую партию.

МВК «Белогорье» Фото: t.me/belogorievolleyball

В стартовых составах своих команд на пятый сет остались Курбанов и Маслиев. Хозяева начали укороченный сет мощнее, сделав счёт 3:0 и вынудив Константинова взять тайм-аут. Затем атаки доигровщиков «Локо» и подоспевший эйс Казаченкова позволили сократить отставание до одного очка. Но усилиями Аль Хачдади «Белогорье» ушло на смену сторон с комфортными «+3». «Локомотив» пытался догонять, однако неудержимый диагональный Белгорода сначала опять подал навылет, а затем укрепил преимущество белгородцев атакой. Курбанов смог отыграть один матчбол и сам же отправился подавать. Волков взял два подряд перерыва под подачу соперника, и вторая попытка была успешной – Курбанов ошибся (15:12). Ещё один лидер чемпионата не устоял перед «львами» из Белгорода.

О выборе стартового состава и об упущенных возможностях после игры рассказал главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов:

«Выбор стартового состава связан с тем, что играть каждые три дня одной шестёркой сложно. Были определённые проблемы: Омар после Питера два дня был с температурой, и я запустил его в конце. Абаев тоже два дня был с проблемами – воспаление получилось после прилёта, поэтому решили немного дать возможность поиграть другим. Думаю, это не сказалось на игре, так как мы бились, имели свои шансы. Считаю, что сказалась третья партия, в которой мы вели 21:17. Если бы не упустили инициативу, игра могла бы закончиться 3:1 в нашу пользу, так как потом сумели взять четвёртую. Но надо отдать должное «Белогорью». Они бились за каждое очко и переломили ход третьей партии. Думаю, для них это был ключевой момент, который потом помог выиграть игру».

Самым результативным игроком в команде победителей стал Мохамед Аль Хачдади: на счету марокканца 29 очков (21 атака, 5 подач и 3 блока). В составе «Локомотива» – Илья Казаченков, набравший очков 14 очков (11 атак, 2 подачи и 1 блок). По 13 заработали доигровщики Савин и Карягин.

После 22-го тура расположение в турнирной таблице не изменилось – новосибирцы остались на второй строчке в погоне за казанской командой, но уже с отставанием в матч. Белгородские «львы», одержав победу, вплотную приблизились к московскому «Динамо», и теперь всего лишь пара очков отделяет команду Александра Волкова от третьего места.

В следующем туре «Белогорье» на своей площадке сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Железнодорожники вновь будут играть на выезде и отправятся в гости к динамовцам из Соснового Бора.