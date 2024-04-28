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«Урал» уверенно обыграл АСК в заключительном матче плей-аута мужской Суперлиги

«Урал» уверенно обыграл АСК в заключительном матче плей-аута мужской Суперлиги
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Мужской волейбольный клуб «Урал» (Уфа) одержал победу над АСК из Нижнего Новгорода в заключительном матче плей-аута российской Суперлиги. Встреча команд завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:20).

Пари Суперлига - плей-аут (м) . Турнир за 13-16 места
28 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
АСК
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Урал
Уфа

Напомним, в первом матче с командой из Нижнего Новгорода «Урал» также одержал победу. Встреча закончилась со счётом 3:1.

После шести игр плей-аута команда из Уфы уверенно расположилась на первой строчке в турнирной таблице: у «Урала» 43 очка, «Нефтяник» стал вторым с 38 очками, третье место у АСК (Нижний Новгород, 23 очка), замыкает таблицу «Югра-Самотлор» (Нижневартовск, 20 очков).

По итогам плей-аута «Урал» и «Нефтяник» сохранили прописку в Суперлиге. АСК занял 15-е место и сыграет стыковые матчи со второй командой Высшей лиги А. «Югра-Самотлор» покинет Суперлигу и следующий сезон проведёт в Высшей лиге А.

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