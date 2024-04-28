Мужская Суперлига: итоговая турнирная таблица плей-аута

Сегодня, 28 апреля, завершились матчи плей-аута за 13-16-е места мужской Суперлиги.

После шести игр плей-аута «Урал» из Уфы уверенно расположился на первой строчке в турнирной таблице: у команды 43 очка, «Нефтяник» стал вторым с 38 очками, третье место у АСК (Нижний Новгород, 23 очка), замыкает таблицу «Югра-Самотлор» (Нижневартовск, 20 очков).

По итогам плей-аута «Урал» и «Нефтяник» сохранили прописку в Суперлиге. АСК занял 15-е место и сыграет стыковые матчи со второй командой Высшей лиги А. «Югра-Самотлор» покинет Суперлигу и следующий сезон проведёт в Высшей лиге А.

Напомним, в плей-офф сейчас уже играют финальную серию и серию за третье место. За титул чемпионов страны борются казанский «Зенит» и московское «Динамо». В матчах за третье место «Белогорье» играет с «Факелом» из Нового Уренгоя.