Волейболисты «Белогорья» стали обладателями бронзовых медалей Суперлиги

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Мужской волейбольный клуб «Белогорье» стал обладателем бронзовых медалей в чемпионате России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. Клуб из Белгорода со счётом 3-0 в серии одолел «Факел» из Нового Уренгоя.

Сегодня, 28 апреля, в третьем матче серии «Белогорье» обыграло «Факел» со счётом 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:17).

Отметим, что в первом матче серии «Белогорье» одержало уверенную победу над «Факелом» (3:0 (25:18, 25:23, 25:21)), а во втором матче — со счётом 3:1 (16:25, 25:20, 25:17, 23:25, 15:10).

Напомним, параллельно за титул чемпионов России сражаются казанский «Зенит» и московское «Динамо». В данный момент со счётом 2-0 ведут казанцы.

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Мужчины. Плей-офф. Серия за бронзу. Третий матч

«Белогорье» (Белгород) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:17).