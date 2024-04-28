«Шахтёр» обыграл «Нову» в матче турнира за 9-12-е места Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Нова» потерпел поражение от «Шахтёра» (Солигорск) в матче турнира за 9-12-е места российской Суперлиги. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 1:3 (22:25, 21:25, 25:23, 23:25).

Отметим, что во встрече 1-го тура этапа победа также осталась за командой из Солигорска. «Шахтёр» победил со счётом 3:1.

«Нова» занимает четвёртое, последнее место в группе в борьбе за 9-12-е места, набрав 36 очков. У лидера, «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), 57 очков. «Шахтёр» расположился на второй строчке в турнирной таблице.

Напомним, в плей-офф сейчас уже играют финальную серию и серию за третье место. За титул чемпионов страны борются казанский «Зенит» и московское «Динамо». В матчах за третье место «Белогорье» играет с «Факелом» из Нового Уренгоя.