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«Итог замечательный!» Тренер «Белогорья» Волков — о бронзе чемпионата России

«Итог замечательный!» Тренер «Белогорья» Волков — о бронзе чемпионата России
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Главный тренер «Белогорья» Александр Волков подвёл итоги сезона. Команда из Белгорода под руководством Волкова завоевала бронзовые медали чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги.

«Сегодня получалось всё, кроме второй партии, которую мы провалили. Опять создали себе напряжение, но это уже не важно. Ребята красавцы! Ребята молодцы! Сделали то, что от них просили. Просто выиграли — от души, красиво, хорошо. Молодцы!

Очень много историй, когда я говорил, что цель — первое место. Конечно, первое место в голове. Оно никуда у меня не уходит. Но, как мама сказала, с чего-то надо начинать. И начинать с бронзы — это тоже неплохо. Это тоже медали. Это круто! Команда давно не была в призёрах. Поэтому, я считаю, что по сезону итог замечательный! Спасибо болельщикам!» — приводит слова Волкова пресс-служба «Белогорья».

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