Тренер «Факела» Емполов подвёл итоги сезона для своей команды

Главный тренер «Факела» Роман Емполов подвёл итоги сезона для своей команды, которая заняла итоговое четвёртое место в чемпионате России по волейболу.

«Белгород очень хорошо подавал – настолько хорошо, что и с пятого раза мы не могли справиться, особенно в четвёртой партии, когда Чжан вышел на подачу. Но по тактике, по самоотдаче к парням нет вопросов. Были тяжелейшие шесть матчей в плей-офф, обидно, конечно, что не зацепили ни одного из них, но ребята получили большой опыт игры за медали, будут сильнее и голоднее.

Задача у нас на этот сезон стояла – бороться за медали. Мы боролись, но немного не получилось. При этом две сильные команды прошли в плей-офф – «Динамо-ЛО» и «Локомотив». Дальше уже не хватило нам ни опыта, ни психологии, но, опять же, для игроков это был большой опыт», — приводит слова Емполова пресс-служба «Факела».