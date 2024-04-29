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Главный тренер «Нефтяника» был удалён на тай-брейке и назвал судейство в Уфе предвзятым

Главный тренер «Нефтяника» был удалён на тай-брейке и назвал судейство в Уфе предвзятым
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28 апреля состоялся второй тур плей-аута в Уфе. По его итогам оренбургский «Нефтяник» проиграл все три матча, но сохранил место в Суперлиге на следующий сезон вслед за «Уралом». Главный тренер команды Павел Борщ прокомментировал выступление «Нефтяника» в сезоне и обвинил судью в предвзятости.

«Уфимский этап плей-аута не назовёшь удачным. Сложно было найти силы и мотивацию для продолжения борьбы. Попытались сегодня исправить вчерашние ошибки, но не сильно получилось. Боролись, сыграли пять партий в той игре, которая с турнирной точки зрения была не сильно нужна.

Показалось сначала, что в матче некачественное судейство. А сейчас кажется, что предвзятое. Судья Александр Гурьев судил нас все три игры. На туре четыре судьи, а нас почему-то судит один и тот же человек. Этот человек находит касание сетки, которого не было. Он это касание находит в решающий момент в пятой партии с АСК, и сейчас в игре с «Самотлором» удаляют меня из зала. У него, может быть, что-то не сложилось с Оренбургом.

Поработать нужно над очень многим. Выступление команды в этом сезоне неудовлетворительное, были совершенно другие задачи, мы не выполнили их. В следующем сезоне собираемся это всё исправить», – приводит слова Борща «БО Спорт».

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