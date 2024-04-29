Россиянка Кочурина покинет «Волеро Ле-Канне» и присоединится к турецкому «Зерен Спор»

Российская 21-летняя блокирующая Елизавета Кочурина в следующем сезоне присоединится к волейбольному клубу «Зерен Спор», выступающему в турецкой Лиге 1. Об этом сообщает итальянский портал ivolleymagazine.it.

По итогам сезона-2023/2024 «Зерен Спор» занял пятое место в турнирной таблице Лиги 1 – второго дивизиона турецкого волейбола.

Последние два года россиянка провела во Франции, где играла за «Волеро Ле-Канне». В текущем сезоне команда выбыла из борьбы за чемпионство на этапе полуфиналов, где уступила будущему серебряному призёру – «Нептун де Нант». По итогам национального турнира Кочурина вошла в пятёрку лучших блокирующих.

Напомним, ранее сообщалось, что Елизвета Кочурина в следующем сезоне продолжит карьеру в составе подмосковного «Заречье-Одинцово», однако предварительная договорённость сорвалась.