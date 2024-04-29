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Волейболистки «Динамо-Ак Барс» стали чемпионами России

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» стали чемпионами России
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Сегодня, 29 апреля, в Казани завершился пятый матч финальной серии женской Суперлиги между «Динамо-Ак Барс» и «Локомотивом».

Волейболистки казанского клуба обыграли калининградский «Локомотив» со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 25:18).

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . Финал. 5-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив
Калининградская область
Динамо-Ак Барс: Лазаренко, Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Пьетрини, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Суворова, Заманская, Сперскайте, Климец, Мартинес
Локомотив: Любушкина, Синкевич, Трофименко, Попович, Зайцева, Галкина, Бровкина, Парубец, Филиштинская, Кроткова, Толок, Костючик, Кондрашова, Каракурт

Напомним, команда из Казани выиграла первую встречу, в следующих двух победу одержали железнодорожницы, а в четвёртой игре команда Зорана Терзича совершила камбэк с 0:2 по сетам и перевела финальную серию в пятый матч.

«Таким образом, Динамо‑Ак Барс» победило в финальной серии со счётом 3:2 и стало чемпионом России. Для казанского клуба это седьмые золотые медали национального первенства в истории.

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