Волейболистки «Динамо-Ак Барс» стали чемпионами России

Сегодня, 29 апреля, в Казани завершился пятый матч финальной серии женской Суперлиги между «Динамо-Ак Барс» и «Локомотивом».

Волейболистки казанского клуба обыграли калининградский «Локомотив» со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 25:18).

Напомним, команда из Казани выиграла первую встречу, в следующих двух победу одержали железнодорожницы, а в четвёртой игре команда Зорана Терзича совершила камбэк с 0:2 по сетам и перевела финальную серию в пятый матч.

«Таким образом, Динамо‑Ак Барс» победило в финальной серии со счётом 3:2 и стало чемпионом России. Для казанского клуба это седьмые золотые медали национального первенства в истории.