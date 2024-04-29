«Ленинградка» завоевала бронзу чемпионата России

Сегодня, 29 апреля, в Москве завершился пятый матч серии за бронзовые медали чемпионата женской Суперлиги.

Волейболистки «Ленинградки» из Санкт-Петербурга в гостях переиграли московское «Динамо» в пятом матче серии и стали обладателями наград. Встреча завершилась победой петербургского клуба со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25: 20).

Таким образом, ЖВК «Ленинградка» выиграла серию до трёх побед со счётом 3:2. Прежде клуб из Санкт-Петербурга не становился призёром чемпионата России. Отметим, московское «Динамо» является 8-кратным чемпионом России.

Ранее стало известно, что чемпионами России в седьмой раз стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».