«Ленинградка» завоевала бронзу чемпионата России
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Сегодня, 29 апреля, в Москве завершился пятый матч серии за бронзовые медали чемпионата женской Суперлиги.
Волейболистки «Ленинградки» из Санкт-Петербурга в гостях переиграли московское «Динамо» в пятом матче серии и стали обладателями наград. Встреча завершилась победой петербургского клуба со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25: 20).
Пари Суперлига - плей-офф (ж) . Серия за 3-е место. 5-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 3
Ленинградка
Санкт-Петербург
Динамо М: Пипунырова, Пушина, Дмитриева, Гончарова, Синицына, Капустина, Евдокимова, Перейра, Старцева, Полякова, Хабибрахманова, Курило, Жаброва, Подкопаева
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Кутюкова, Матиенко, Королёва, Максимова, Пирайнен, Прокофьева, Шевченко, Перова
Таким образом, ЖВК «Ленинградка» выиграла серию до трёх побед со счётом 3:2. Прежде клуб из Санкт-Петербурга не становился призёром чемпионата России. Отметим, московское «Динамо» является 8-кратным чемпионом России.
Ранее стало известно, что чемпионами России в седьмой раз стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».
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