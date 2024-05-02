Троцкий — о победе над «Енисеем»: люди сюда пришли не посмотреть, кто займёт седьмое место

1 мая завершилась серия за седьмое место чемпионата России по волейболу среди мужских команд. В четвёртом матче кемеровский «Кузбасс» одолел красноярский «Енисей» со счётом 3:2 (25:23, 21:25, 24:26, 28:26, 15:12) и одержал победу в серии со счётом 3-1. Главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий прокомментировал результат команды.

«Выиграли за счёт большого желания не играть пятый матч. Ребята – молодцы, самоотдача была полная. Все замены приносили только пользу. Все были как единое целое. Получилось круто и зрелищно. Две игры всем понравились. Никто не отбывал номер, не доигрывал сезон, все играли своими максимальными возможностями.

Ещё в предыдущей игре здесь после неудачного первого сета я сказал ребятам, что люди сюда пришли не посмотреть, кто займёт седьмое место. Сюда люди пришли посмотреть на хороший, красивый волейбол. Я попросил ребят дать желанный волейбол болельщикам. Думаю, что у нас получилось. Может, и не так красиво, как борьба за первую четвёрку, но, я думаю, мы все отыграли здорово», – приводит слова Троцкого пресс-служба ВФВ на официальном сайте.