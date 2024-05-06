Россиянки Капралова и Маркова покинули итальянскую «Новару»

Российские доигровщицы Анастасия Капралова и Марина Маркова покинули состав итальянского волейбольного клуба «Игор Горгондзола» (Новара). Об этом сообщает портал volleynews.it.

23-летняя Маркова присоединилась к команде перед финальными играми Кубка Вызова, где «Новара» одержала победу и стала чемпионом турнира. Теперь россиянка вернётся в Турцию. Сообщается, что у неё уже подписан двухлетний контракт с «Вакыфбанком»

20-летняя Капралова провела в «Новаре» один сезон. Информации о том, к какому клубу присоединится Анастасия, пока нет.

В составе итальянской команды остаётся российская 21-летняя диагональная Вита Акимова. Волейболистка пропустит начало следующего сезона, чтобы решить свои проблемы с плечом. Предполагается, что на это время её заменит американка Тейлор Мимс, которая провела последние два сезона в составе «Нептун де Нант».