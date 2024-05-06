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Итальянка Элена Пьетрини покинула «Динамо-Ак Барс», она может перейти в «Веро Воллей»

Итальянская 24-летняя доигровщица Элена Пьетрини покидает казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс», вместе с которым стала чемпионкой России сезона-2023/2024. Об этом клуб сообщил в официальном телеграм-канале.

«Элена Пьетрини покидает нашу команду. Благодарим итальянскую доигровщицу за отличный сезон и за красоту, которую она демонстрировала на площадке в каждом матче.

Желаем успехов в дальнейшей карьере», – сообщает пресс-служба команды.

Пьетрини стала самым результативным игроком финала чемпионата России, в котором «Динамо-Ак Барс» сражался с калининградским «Локомотивом». Она также вошла в символическую сборную финала, став лучшей доигровщицей вместе с партнёршей по команде Брайелин Мартинес.

Итальянские источники сообщают, что Пьетрини вернётся на родину и продолжит карьеру в составе миланского «Веро Воллей».