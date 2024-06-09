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Гончарова стала победительницей прощального матча легенды корейского волейбола Ким Ён Кун

Гончарова стала победительницей прощального матча легенды корейского волейбола Ким Ён Кун
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Сегодня, 9 июня, в Сеуле состоялся прощальный матч легенды корейского волейбола Ким Ён Кун. Для его проведения в Южную Корею пригласили известных спортсменок, в число которых вошли россиянки Наталия Гончарова и Анна Лазарева.

По итогам жеребьёвки капитан московского «Динамо» попала в команду Team Star, куда также вошли сама Ким Ён Кун, Марет Гротхёйс (Нидерланды), Мию Нагаока (Япония), Плеумджит Тинькао (Таиланд). Анна Лазарева сыграла за команду Team World вместе с Наталией Перейрой (Бразилия), Шейлой Кастро (Бразилия), Элен Руссо (Бельгия).

Матч прошёл по особым правилам и завершился победой команды Наталии Гончаровой со счётом 70:68 (25:24, 25:25, 20:19).

Напомним, 36-летняя корейская волейболистка Ким Ён Кун завершила карьеру в национальной сборной ещё в 2021 году, но из-за пандемии возникли сложности с организацией прощального матча. Кореянка 16 лет выступала в сборной своей страны, была признала MVP турнира на Олимпийских играх в Лондоне. Она также признавалась MVP Лиги чемпионов, побеждала в чемпионатах Турции, Японии и Кореи.

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Новости. Волейбол
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