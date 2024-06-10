Лига наций среди женских команд: расписание матчей третьей игровой недели

Завтра, 11 июня, стартует третья игровая неделя Лиги наций среди женских команд. Составы групп переформированы. Первая группа (США, Франция, Италия, Канада, Нидерланды, Сербия, Южная Корея, Япония) сыграет в Японии, вторая (Германия, Доминиканская Республика, Болгария, Китай, Турция, Таиланд, Бразилия, Польша) – в Китае.
По итогам второй игровой недели лидером предварительного этапа является сборная Польши, Бразилия занимает вторую позицию, Италия – третья.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей предварительного этапа с 11 по 16 июня.
Волейбол. Лига наций. Женщины
Группа 1:
11 июня, вторник
9:30 мск. США — Франция
13:20 мск. Италия — Канада
12 июня, среда
9:30 мск. Нидерланды — Сербия
13:20 мск. Южная Корея — Япония
13 июня, четверг
6:00 мск. Нидерланды — США
9:30 мск. Франция — Южная Корея
13:20 мск. Япония — Канада
14 июня, пятница
6:00 мск. Сербия — Франция
9:30 мск. Канада — Нидерланды
13:30 мск. Италия — Южная Корея
15 июня, суббота
6:00 мск. Канада — Франция
9:30 мск. Италия — США
13:20 мск. Япония — Сербия
16 июня, воскресенье
5:30 мск. Нидерланды — Южная Корея
9:00 мск. Сербия — Италия
12:45 мск. Япония — США
Группа 2:
11 июня, вторник
12:00 мск. Германия — Доминиканская Республика
15:30 мск. Болгария – Китай
12 июня, среда
12:00 мск. Турция — Таиланд
15:30 мск. Бразилия — Польша
13 июня, четверг
8:30 мск. Болгария — Таиланд
12:00 мск. Германия — Бразилия
15:30 мск. Доминиканская Республика — Турция
14 июня, пятница
8:30 мск. Болгария — Бразилия
12:00 мск. Доминиканская Республика — Польша
15:30 мск. Китай — Германия
15 июня, суббота
8:30 мск. Доминиканская Республика — Болгария
12:00 мск. Польша — Таиланд
15:30 мск. Китай — Турция
16 июня, воскресенье
8:30 мск. Германия — Таиланд
12:00 мск. Турция — Бразилия
15:30 мск. Китай — Польша
Напомним, Лига наций среди женских команд завершится 23 июня финальным матчем в Бангкоке.