Лига наций среди женских команд: расписание матчей третьей игровой недели

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Завтра, 11 июня, стартует третья игровая неделя Лиги наций среди женских команд. Составы групп переформированы. Первая группа (США, Франция, Италия, Канада, Нидерланды, Сербия, Южная Корея, Япония) сыграет в Японии, вторая (Германия, Доминиканская Республика, Болгария, Китай, Турция, Таиланд, Бразилия, Польша) – в Китае.

По итогам второй игровой недели лидером предварительного этапа является сборная Польши, Бразилия занимает вторую позицию, Италия – третья.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей предварительного этапа с 11 по 16 июня.

Волейбол. Лига наций. Женщины

Группа 1:

11 июня, вторник

9:30 мск. США — Франция

13:20 мск. Италия — Канада

12 июня, среда

9:30 мск. Нидерланды — Сербия

13:20 мск. Южная Корея — Япония

13 июня, четверг

6:00 мск. Нидерланды — США

9:30 мск. Франция — Южная Корея

13:20 мск. Япония — Канада

14 июня, пятница

6:00 мск. Сербия — Франция

9:30 мск. Канада — Нидерланды

13:30 мск. Италия — Южная Корея

15 июня, суббота

6:00 мск. Канада — Франция

9:30 мск. Италия — США

13:20 мск. Япония — Сербия

16 июня, воскресенье

5:30 мск. Нидерланды — Южная Корея

9:00 мск. Сербия — Италия

12:45 мск. Япония — США

Группа 2:

11 июня, вторник

12:00 мск. Германия — Доминиканская Республика

15:30 мск. Болгария – Китай

12 июня, среда

12:00 мск. Турция — Таиланд

15:30 мск. Бразилия — Польша

13 июня, четверг

8:30 мск. Болгария — Таиланд

12:00 мск. Германия — Бразилия

15:30 мск. Доминиканская Республика — Турция

14 июня, пятница

8:30 мск. Болгария — Бразилия

12:00 мск. Доминиканская Республика — Польша

15:30 мск. Китай — Германия

15 июня, суббота

8:30 мск. Доминиканская Республика — Болгария

12:00 мск. Польша — Таиланд

15:30 мск. Китай — Турция

16 июня, воскресенье

8:30 мск. Германия — Таиланд

12:00 мск. Турция — Бразилия

15:30 мск. Китай — Польша

Напомним, Лига наций среди женских команд завершится 23 июня финальным матчем в Бангкоке.