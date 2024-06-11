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Любушкина объяснила, чего не хватило «Локомотиву» для победы над «Динамо-Ак Барс» в финале

Любушкина объяснила, чего не хватило «Локомотиву» для победы над «Динамо-Ак Барс» в финале
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Центральная блокирующая калининградского «Локомотива» Екатерина Любушкина объяснила, чего не хватило её команде для победы в решающем матче финальной серии с «Динамо-Ак Барс» (Казань) в финальной серии чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги.

Напомним, серия завершилась со счётом 3-2 в пользу волейболисток из Казани. В решающем матче «Локомотиву» не удалось выиграть ни одной партии.

«Прежде всего нам не хватило физики и эмоций. Ещё раз повторю то, о чём до меня говорили другие волейболистки и тренеры «Локомотива»: в плей-офф мы прошли максимальную дистанцию из 13 игр, сыграв в них 55 партий. Разумеется, что в такой ситуации накапливается физическая и эмоциональная усталость. Очень жаль, что её пик пришёлся на решающий матч сезона», — приводит слова Любушкиной «Спорт день за днём».

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