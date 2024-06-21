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Тренер «Обнинска» Барсук оценил выступления своих подопечных на главных стартах сезона

Тренер «Обнинска» Барсук оценил выступления своих подопечных на главных стартах сезона
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Серебряный призёр чемпионата мира и тренер волейбольного клуба «Обнинск» Дмитрий Барсук рассказал о выступлении своих подопечных на главных стартах сезона.

— Дмитрий Николаевич, как вы оцениваете выступление игроков волейбольного клуба «Обнинск» на втором этапе Кубка России в Анапе, который завершился на прошлой неделе?
— Результат, конечно, неплохой. Хотелось бы, чтобы Максим Сиволап и Игорь Величко ещё и третье место заняли. Но это был уже пятый турнир подряд. Наши парни устали и физически, и психологически. Не хватило немного в матче за третье место морально-волевых качеств.

— В финальном матче молодые Дмитрий Веретюк и Алексей Архипов вновь дали бой маститым Олегу Стояновскому и Илье Лешукову. Чего пока не хватает нашим парням?
— Вы правильно говорите, что игра была достаточно равная. Но взяла своё молодость. В нескольких эпизодах приняли неправильные странные решения. Отдаём по 3-4 очка в каждой партии. Когда перестанем совершать эти ошибки по молодости, станем выигрывать. Играем-то на равных. Уже который матч подобная картина. Ведём в счёте, потом сами что-то себе придумываем и проигрываем, — приводит слова Барсука официальный сайт газет г. Обнинск.

Напомним, в Анапе завершился второй этап Кубка России по пляжному волейболу. Игроки волейбольного клуба «Обнинск» Дмитрий Веретюк и Алексей Архипов выиграли серебряные медали второго этапа Кубка России.

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