ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

В финале Кубка России по пляжному волейболу пройдёт матч с участием Бразилии и Кубы

В финале Кубка России по пляжному волейболу пройдёт матч с участием Бразилии и Кубы
Аудио-версия:
Комментарии

С 11 по 14 июля на Дворцовой площади Санкт-Петербурга пройдёт Финал Кубка России по пляжному волейболу. За главный трофей турнира сразятся 32 лучшие команды страны в женском и мужском разрядах.

В третий соревновательный день, 13 июля, состоится выставочный матч в формате микст с участием титулованных пляжниц из Бразилии Лилиане Маестрини и Лариссы Франса и молодого кубинского дуэта Веране Кенс Эблиса и Гомеса Лимонта Дамиана.

Пляжный волейбол. Финал Кубка России.

11 июля, четверг
10.00 – 20.00, мск. Игры в группах

12 июля, пятница
10.00 – 13.30, мск. Игры в группах
14.00 – 20.50, мск. Плей-офф

13 июля, суббота
11.00 – 14.20, мск. Плей-офф. Четвертьфинал
16.00 – 18.00, мск. Полуфинал. Женщины
18.00 – 20.00, мск. Полуфинал. Мужчины
20.00 – 21.00, мск. Выставочный матч в формате микст Бразилия — Куба

14 июля, воскресенье
15.00, мск. Матч за 3-е место. Мужчины
16.00, мск. Матч за 3-е место. Женщины
17.00, мск. Финал. Женщины
18.00, мск. Финал. Мужчины

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android