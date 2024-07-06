В финале Кубка России по пляжному волейболу пройдёт матч с участием Бразилии и Кубы

С 11 по 14 июля на Дворцовой площади Санкт-Петербурга пройдёт Финал Кубка России по пляжному волейболу. За главный трофей турнира сразятся 32 лучшие команды страны в женском и мужском разрядах.

В третий соревновательный день, 13 июля, состоится выставочный матч в формате микст с участием титулованных пляжниц из Бразилии Лилиане Маестрини и Лариссы Франса и молодого кубинского дуэта Веране Кенс Эблиса и Гомеса Лимонта Дамиана.

Пляжный волейбол. Финал Кубка России.

11 июля, четверг

10.00 – 20.00, мск. Игры в группах

12 июля, пятница

10.00 – 13.30, мск. Игры в группах

14.00 – 20.50, мск. Плей-офф

13 июля, суббота

11.00 – 14.20, мск. Плей-офф. Четвертьфинал

16.00 – 18.00, мск. Полуфинал. Женщины

18.00 – 20.00, мск. Полуфинал. Мужчины

20.00 – 21.00, мск. Выставочный матч в формате микст Бразилия — Куба

14 июля, воскресенье

15.00, мск. Матч за 3-е место. Мужчины

16.00, мск. Матч за 3-е место. Женщины

17.00, мск. Финал. Женщины

18.00, мск. Финал. Мужчины