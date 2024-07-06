В финале Кубка России по пляжному волейболу пройдёт матч с участием Бразилии и Кубы

С 11 по 14 июля на Дворцовой площади Санкт-Петербурга пройдёт Финал Кубка России по пляжному волейболу. За главный трофей турнира сразятся 32 лучшие команды страны в женском и мужском разрядах.
В третий соревновательный день, 13 июля, состоится выставочный матч в формате микст с участием титулованных пляжниц из Бразилии Лилиане Маестрини и Лариссы Франса и молодого кубинского дуэта Веране Кенс Эблиса и Гомеса Лимонта Дамиана.
Пляжный волейбол. Финал Кубка России.
11 июля, четверг
10.00 – 20.00, мск. Игры в группах
12 июля, пятница
10.00 – 13.30, мск. Игры в группах
14.00 – 20.50, мск. Плей-офф
13 июля, суббота
11.00 – 14.20, мск. Плей-офф. Четвертьфинал
16.00 – 18.00, мск. Полуфинал. Женщины
18.00 – 20.00, мск. Полуфинал. Мужчины
20.00 – 21.00, мск. Выставочный матч в формате микст Бразилия — Куба
14 июля, воскресенье
15.00, мск. Матч за 3-е место. Мужчины
16.00, мск. Матч за 3-е место. Женщины
17.00, мск. Финал. Женщины
18.00, мск. Финал. Мужчины