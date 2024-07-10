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Гендиректор «Локомотива»: Каракурт остаётся, это выгодно нам и всему российскому волейболу

Гендиректор «Локомотива»: Каракурт остаётся, это выгодно нам и всему российскому волейболу
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Генеральный директор женского волейбольного клуба «Локомотив» из Калининграда Александр Косырьков рассказал, легко ли работать с турчанкой Эбрар Каракурт, являющейся звездой мирового волейбола.

«Очень легко. Эби – профессионал. Она в каждом матче выкладывается на площадке по максимуму. Иногда после игр у неё просто не остаётся сил. Правда, даже в такой ситуации она никому из болельщиков не откажет в автографе, в совместной фотографии.

Эбрар вообще позитивная девушка. Она и команду может завести, и настроения всем добавить. Многие люди у нас в стране именно благодаря Эбрар увлеклись женским волейболом. Нашему чемпионату Каракурт добавила красок. Сделала его намного ярче – не только своей игрой, но и своими эмоциями. А ведь чем их больше, тем волейбол привлекательнее для зрителей, для ТВ-трансляций. Соответственно, его популярность будет расти. И наш вид спорта станет более интересным для спонсоров. То, что она остаётся в «Локомотиве», выгодно не только нам, но и всему российскому волейболу», – приводит слова Косырькова «Гудок».

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Новости. Волейбол
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