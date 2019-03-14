Расклад сил накануне юбилейного сезона Формулы-1. Главное

«Мерседес»

Что изменилось за зиму. По сравнению с прошлым годом «Мерседес» не претерпел изменений, разве что Ники Лауда из-за проблем со здоровьем играет не столь активную роль. Главное отличие в другом — каждый год турбогибридной эпохи «Серебряные стрелы» начинали фаворитами, теперь всё иначе: на тестах «Феррари» смотрелась явно лучше, а «Мерседес» приезжает в Мельбурн в статусе догоняющих. Догонят ли?

Ожидания от сезона. Как бы ни складывались тесты, «Мерседес» по-прежнему остаётся одним из главных претендентов на титул и пока — самым главным, пусть и немного по инерции. Проблема в том, что в последние годы машины «Мерседеса» ведут себя довольно капризно, не так здорово работают с шинами и эффективны лишь в узком диапазоне условий. С каждой неделей W10 будет становиться лучше — в этом нет сомнений, но этот сезон, как говорит Хэмилтон, будет для команды самым сложным в новейшей истории.



Ставки букмекеров на чемпионство: Хэмилтон — 2,10; Боттас — 23,00.



Прогноз «Чемпионата» (по итогам опроса всех авторов отдела): 2-е место в Кубке конструкторов.

Тото Вольф и Льюис Хэмилтон на церемонии открытия сезона Формулы-1 Фото: Clive Mason/Getty Images

«Феррари»

Что изменилось за зиму. В этом году «Феррари» предстанет совершенно иной командой: на смену деспотичному руководителю Маурицио Арривабене пришёл демократичный Маттиа Бинотто, а вместо Кими Райкконена вторым пилотом станет молодой Шарль Леклер, открытие прошлого сезона. Таким образом, в межсезонье Маранелло пережил самую большую трансформацию со времён замены Алонсо на Феттеля.



Ожидания от сезона. Уже два года подряд «Феррари» на равных борется с «Мерседесом» и лишь череда поломок (в 2017-м) или ошибки на трассе (в 2018-м) мешают «Скудерии» довести сражение до финальной гонки. Сейчас, после успешных тестов в Барселоне, «Феррари» выглядит ещё сильнее, чем раньше. Так что осталось сделать самую малость: собрать воедино все наработки, провести сезон без провалов и дотянуться до долгожданного титула. Но сможет ли обновлённый коллектив под руководством нового лидера сразу выжимать максимум или понадобится какое-то время для притирки? Совсем скоро мы это выясним.

Ставки букмекеров: Феттель — 2,88; Леклер — 5,50.



Прогноз «Чемпионата»: 1-е место.

У Формулы-1 наконец-то новый лидер? 5 интриг перед стартом сезона-2019 «Феррари» действительно быстрее «Мерседеса»? Выберется ли «Уильямс»? Что мы по-прежнему не знаем о новой Формуле-1.

«Ред Булл»

Что изменилось за зиму. Обновлённым в сезоне-2019 предстанет и «Ред Булл»: после 12 лет сотрудничества с «Рено» австрийцы переходят на двигатели «Хонды». Как и в «Феррари», сменился состав — на место ушедшего Риккардо в пару к Максу Ферстаппену приходит Пьер Гасли. В остальном всё осталось по-прежнему — Хельмут Марко и Кристиан Хорнер во главе команды, автомобиль создаёт Эдриан Ньюи.



Ожидания от сезона. Переход на новые моторы это всегда риск, но зимой японские силовые установки показали себя неплохо — должно быть по меньшей мере не хуже, чем с «Рено». Представители команды даже обещали вернуть японцев на вершину подиума — будем надеяться, им это удастся, однако в сражение за титул мало кто верит.



Ставки букмекеров: Ферстаппен — 10,00; Гасли — 51,00.



Прогноз «Чемпионата»: 3-е место.

«Рено»

Даниэль Риккардо Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Что изменилось за зиму. Главной новинкой сезона для «Рено» станет Даниэль Риккардо — австралиец отказался от контракта «Ред Булл» и решил начать новую главу своей карьеры. Вместе с ним будет выступать Нико Хюлькенберг, сменивший во французской команде уже двух напарников.



Ожидания от сезона. Главная задача «Рено» (уже не первый год) — сравняться в мощности двигателя с «Мерседесом» и «Феррари». В плане результатов французы рассчитывают сохранить за собой четвёртое место Кубка конструкторов и хотя бы раз подняться на подиум. Учитывая преимущество топ-команд, сделать это будет непросто, однако середняки, кажется, подтянулись к лидерам. В общем, шанс есть, но небольшой. С другой стороны, поджимают соперники по средней группе, и удержать позицию в Кубке конструкторов будет чертовски трудно.



Ставки букмекеров: Риккардо — 81,00; Хюлькенберг — 201,00.



Прогноз «Чемпионата»: 4-е место.

«Хаас»

Что изменилось за зиму. «Хаас» — одна из двух команд, сохранивших состав пилотов. Кевин Магнуссен и Ромен Грожан продолжат представлять цвета американской команды, хотя сами цвета радикально изменились — с подачи нового спонсора на стартовую решётку возвращается чёрно-золотая ливрея.



Ожидания от сезона. В прошлом году «Хаас» зачастую обладал четвёртой по скорости машиной, но ошибки гонщиков и промахи на пит-стопах очень дорого обошлись команде. В итоге подопечные звёзды сериалов Гюнтера Штайнера обосновались на пятом месте Кубка конструкторов, но отстоять его, скорее всего, будет труднее, чем в 2018-м — «Хаасу» необходима стабильность.



Ставки букмекеров: Магнуссен — 201,00; Грожан — 301,00.



Прогноз «Чемпионата»: 6-е место.

«Макларен»

Карлос Сайнс и Ландо Норрис Фото: Charles Coates/Getty Images

Что изменилось за зиму. Для «Макларена» новый сезон станет отправной точкой новой эпохи: за прошлый год из команды ушли Фернандо Алонсо, Эрик Булье и Тим Госс. Теперь гонщиками станут Карлос Сайнс и Ландо Норрис, а машину для них доделывать будет Джеймс Ки — с апреля. «Макларен» вновь перезапускается.



Ожидания от сезона. «Макларен» — одна из самых титулованных команд, поэтому в Уокинге рассчитывают рано или поздно вернуться в стан лидеров чемпионата. Сделать это сейчас нереально, а уж какое место вне первой тройки займут экс-чемпионы — им не так уж и важно. Впрочем, даже пятое место в Кубке конструкторов станет для «Макларена» успехом — так высоко после команда не поднималась с 2014 года. Делать более конкретные прогнозы относительно результатов Уокинга непросто — слишком много переменных.

Ставки букмекеров: Сайнс — 201,00; Норрис — 501,00.



Прогноз «Чемпионата»: 8-е место.

«Рейсинг Пойнт»

Что изменилось за зиму. В новый сезон команда вступает с новым названием («Рейсинг Пойнт»), владельцем (Лоуренс Стролл) и гонщиком (Лэнс Стролл вместо Эстебана Окона). Тем не менее это по сути старая «Форс Индия», которая три года подряд держится среди лидеров середины пелотона.



Ожидания от сезона. В сезоне-2019 у «Рейсинг Пойнта» будет более мощное финансирование, если сравнивать с прошлыми годами, однако смена владельца окажет эффект — и неясно, как поведёт себя руководство коллектива, учитывая, что один из гонщиков — сын этого самого владельца. В таких условиях команда может как провалиться в конец турнирной таблицы, так и стать одним из лидеров второго пелотона.



Ставки букмекеров: Перес — 301,00; Стролл — 501,00.



Прогноз «Чемпионата»: 9-е место.

«Альфа Ромео»

Гонщики “Альфа Ромео” во время церемонии открытия сезона Формулы-1 Фото: Charles Coates/Getty Images

Что изменилось за зиму. «Альфа Ромео» — это бывший «Заубер», но с экс-чемпионом мира в лице Кими Райкконена, пришедшими вместе с ним из «Феррари» инженерами и новым протеже «Скудерии» Антонио Джовинацци.



Ожидания от сезона. Ожидания от «Альфа Ромео» очень высоки — «Феррари» довольно активно инвестирует в свою новую команду. Предполагается, что с новыми пилотами и большей поддержкой со стороны «Скудерии» «Альфа Ромео» сможет развить успехи, достигнутые в конце прошлого года, когда «Заубер» регулярно обставлял «Хаас» и «Рено». Если всё пойдёт как следует, этой команде по силам пробиться в топ-5 Кубка конструкторов.



Ставки букмекеров: Райкконен — 101,00; Джовинацци — 501,00.



Прогноз «Чемпионата»: 5-е место.

Скандалы неизбежны. Кто и с кем поссорится в Формуле-1 в этом году Новый сезон Формулы-1 ещё не стартовал, но уже можно догадаться, где полыхнёт.

«Торо Россо»

Что изменилось за зиму. Зимой «Торо Россо» полностью сменил пилотов — Фаэнцу теперь будут представлять Даниил Квят и дебютант Александер Албон. Кроме того, команду окончательно покинул технический директор Джеймс Ки, которого заменит его бывший заместитель Джоди Эггинтон. На других фронтах всё по-прежнему: моторы — «Хонда», руководитель — Франц Тост.



Ожидания от сезона. В прошлом году «Торо Россо» выступал в качестве испытательного полигона «Хонды», чтобы набрать данных для старшей команды «Ред Булл». Порой гонщикам приходилось получать штрафы на стартовой решётке просто ради того, чтобы японцы проверили те или иные решения. Теперь «Хонда» должна быть готова, да и новая машина смотрелась на тестах неплохо — есть все шансы вернуть седьмое место Кубка конструкторов или даже замахнуться на что-то большее. Правда, букмекеры в «Торо Россо» не верят — удивительно, но коэффициенты на Квята и Албона ниже, чем на победу Кубицы или Джорджа Расселла.



Ставки букмекеров: Квят — 1001,00; Албон — 1001,00.



Прогноз «Чемпионата»: 7-е место.

Квят 2.0. Чего ожидать от россиянина, вернувшегося в Формулу-1? После года на скамейке запасных Даниил Квят возвращается в Формулу-1 — и впервые в карьере станет лидером команды.

«Уильямс»

Что изменилось за зиму. «Уильямс», как и «Макларен», к новому сезону подходит полностью обновлённым: из прошлогоднего состава осталась лишь Клэр Уильямс. Ушли Строллы, Сироткин, «СМП Рейсинг» и даже Падди Лоу (последний — в отпуск, но вряд ли из него вернётся), а пришли вместо них Роберт Кубица, Джордж Расселл и не совсем понятные спонсоры.



Ожидания от сезона. Прямо скажем, ждать от «Уильямса» нечего — в данный момент даже неясно, кто в Гроуве выполняет функции технического директора. Из-за проблем со сборкой машины была сорвана практически вся тестовая программа, а FW42 — самый медленный автомобиль пелотона, о чём открыто говорят и Расселл, и Кубица. Так что «Уильямс», судя по всему, останется главным аутсайдером Формулы-1.



Ставки букмекеров: Кубица — 501,00; Расселл — 501,00.



Прогноз «Чемпионата»: 10-е место.