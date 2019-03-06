У Формулы-1 наконец-то новый лидер? 5 интриг перед стартом сезона-2019

До первого Гран-при сезона остаётся менее двух недель. Предсезонные тесты уже завершены и проанализированы, команды более или менее разобрались с техникой, с которой предстоит выступать в 2019 году, — в следующий раз они соберутся вместе уже в Мельбурне.

Попробуем и мы разобраться в том, что показали тесты и выделить главные интриги в преддверии Гран-при Австралии.

«Феррари» действительно быстрее «Мерседеса»?

«Феррари» и «Мерседес» — два главных гранда современной Формулы-1, сражение которых уже третий год подряд остаётся главным сюжетом чемпионата. С 2014 года «Серебряные стрелы» были доминирующей силой, но в 2017-м «Феррари» удалось подтянуться к лидерам, а в прошлом году сражение команд шло на равных. В этот раз машина «Феррари» может оказаться быстрее — по крайней мере, об этом говорит анализ тестов.



По итогам предсезонных заездов с лучшим временем Барселону покинул Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон поставил второе время, проиграв немцу три тысячных секунды. Однако лучшие круги на тестах — не релевантная информация, поскольку пилоты находились в разных условиях в плане загрузки топлива, режимов работы мотора и настроек. В конце концов, никто не ставит себе задачи показать лучшее время на тестах.

Льюис Хэмилтон в финальный день тестов Фото: Mark Thompson/Getty Images

Тем не менее при более детальном рассмотрении заездов некоторые из неизвестных факторов можно приблизительно рассчитать. Так, количество кругов, пройденных в ходе рекордной серии, может дать примерное понимание количества горючего в баках, а разницу в скорости различных составов предоставляет «Пирелли». С учётом этих факторов аналитики британской BBC вывели, что «Феррари» уже сейчас способна проехать круг в Барселоне за 1:15.720, в то время как «Мерседес» потенциально на пять десятых медленнее — именно о таком отставании от «Скудерии» говорил Хэмилтон. Кроме того, в один из дней команды провели синхронную симуляцию гонки, по результатам которой «Феррари» вновь оказалась быстрее.



Этого достаточно, чтобы признать, что на тестах «Феррари» была быстрее «Мерседеса», однако сохранится ли эта диспозиция в Мельбурне? Далеко не факт, ведь неизвестно, атаковали ли «Серебряные стрелы», тестировавшие де-факто два разных автомобиля. Кроме того, не может не вызывать беспокойство серия поломок «Феррари», когда красные машины выходили из строя буквально каждый день. С другой стороны, новая «Феррари» смотрится на трассе стабильнее «Мерседеса», который, по признанию представителей команды, до сих пор сохранил капризный характер. В общем, только Гран-при Австралии покажет, какова истинная форма претендентов на чемпионство.

«Ред Булл» поборется за титул?

Переходя на двигатели «Хонды», «Ред Булл» сильно рискует. Целью команды остаётся чемпионский титул, хотя едва ли Дитрих Матешиц рассчитывает вернуть его уже в 2019-м. Результаты тестов тоже ничем не намекают на то, что австрийцы перехватят инициативу у соперников — даже несмотря на то, что японские двигатели в Барселоне смотрелись весьма неплохо.

Макс Ферстаппен на тестах в Барселоне Фото: Dan Istitene/Getty Images

По чистой скорости на одном круге аналитики ставят «Ред Булл» на третье место с отставанием в восемь десятых от «Феррари». Правда, в последние дни, когда команды отрабатывали квалификацию, у австрийцев возникли проблемы — сначала Пьер Гасли разбил машину, а затем отказала трансмиссия. В итоге провести финальную симуляцию гонки в «Ред Булл» не успели, однако есть данные по длинному отрезку Ферстаппена во второй день второй серии тестов.



Согласно этим данным, на первом отрезке на шинах С3 Ферстаппен был в среднем на четыре десятых с круга медленнее Хэмилтона, однако при переходе на более жёсткую резину С2 темп Макса был в среднем выше, чем у Льюиса. Это может свидетельствовать в пользу того, что, как и говорили после первых тестов, на длинных отрезках «Ред Булл» способен бороться с «Мерседесом». Будет ли этого достаточно, чтобы вернуть «Хонду» на подиум? Скорее всего, да, однако до побед в гонках, судя по всему, по-прежнему далеко.

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Что происходит в середине пелотона?

Середняки подтянулись к лидерам — такой вывод делают по окончании тестов большинство специалистов. Если в прошлом году лучшие команды середины пелотона уступали грандам по секунде-полторы с круга, то теперь отрыв топ-3 не превышает секунды. Это в принципе логично — «Торо Россо», «Альфа Ромео» и «Хаас» активно пользуются наработками «Ред Булл» и «Феррари», а потому разница на круге должна стать ниже. При этом, по данным симуляции гонки в финальный день испытаний, именно «Хаас» оказался быстрейшей машиной среди середняков.



Например, на шинах С2 «Хаас» в руках Кевина Магнуссена ехал чуть ли не в темпе «Феррари», которая провела симуляцию за полтора часа до американцев. Датчанин начал отрезок с времени 1:20.8, и в следующие 24 круга его темп держался в пределах 1:21.1-1:21.9, что, к слову, существенно быстрее темпа «Ред Булл» на этом же составе двумя днями ранее (впрочем, это сравнение не слишком релевантно, учитывая меняющееся по ходу недели и времени дня состояние трассы). Следующий отрезок Магнуссен проехал на более мягких С3 — и в этом случае темп уже был не таким впечатляющим, однако руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер позже признался, что Кевин атаковал слишком агрессивно и рано испортил комплект шин.

Кевин Магнуссен на тестах в Барселоне Фото: Dan Istitene/Getty Images

Стоит отметить, что и другие команды в середине пелотона смотрятся очень неплохо. Благодаря более широкому сотрудничеству с «Ред Булл» заметно быстрее смотрится «Торо Россо» — на отдельных этапах машины из Фаэнцы были быстры и в прошлом году, но теперь подобных выступлений наверняка будет больше. Прибавила и «Альфа Ромео», а «Рено» постепенно сокращает отставание от лидеров. Многообещающе смотрелся и «Макларен», но стоит учитывать, что в Барселоне машины из Уокинга традиционно выглядят неплохо, а гонщики всё ещё признают наличие проблем с шасси и балансом. Как и в прошлом году, сражение в середине пелотона обещает быть очень плотным и непредсказуемым, и пусть пока лучше всех смотрится «Хаас», остальные — «Торо Россо», «Альфа Ромео» и «Рено» — держатся недалеко.

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Как дела у «Уильямса»?

Плохо. Конечно, всё уже не так печально, как в начале тестов, когда «Уильямсу» не удалось даже собрать машину, но и поводов радоваться не так много. Из хороших новостей только то, что FW42 едет — на второй неделе тестов «Уильямс» занял третье место по числу пройденных кругов, уступив лишь «Мерседесу» и «Хаасу». Проблема же в том, что часть этой дистанции не принесла команде почти никакой пользы — готовность к первой гонке сезона Роберт Кубица оценивает в 20%.



Главная проблема в том, что команде не хватило компонентов — часть деталей износилась в ходе заездов, а заменить их было нечем, что в итоге негативно отразилось на и без того сокращённой тестовой программе. Кроме того, уже на тестах «Уильямсу» дали понять, что некоторые решения — крепления зеркал с явными аэродинамическими элементами, закрылки в районе подвески — не соответствуют регламенту. Тот же Кубица признаёт, что новая машина — «огромный шаг вперёд» по сравнению с прошлогодней, но пока она всё равно самая медленная в пелотоне.

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А обгонов будет больше?

С 2019 года команды Формулы-1 будут использовать обновлённые передние антикрылья — более широкие, но лишённые сложных элементов на рабочих плоскостях и торцевых пластинах. Предполагается, что эти перемены облегчат обгоны за счёт того, что преследующая машина будет терять меньше прижимной силы. Правда, первые впечатления гонщиков от нового крыла не такие уж радужные: большинство считает, что заметных перемен не произойдёт, а преследовать соперника всё так же трудно. Исключением стал Боттас, отметивший, что с новыми антикрыльями обгонять станет немного проще: «Сопротивление воздуха стало выше, так что впередиидущая машина будет поднимать больше воздуха. Так что атаковать в слипстриме будет немного проще».

Антонио Джовинацци на тестах в Барселоне Фото: Charles Coates/Getty Images

Впрочем, не всё так плохо — помочь с обгонами может новое более широкое и высокое заднее антикрыло. За счёт этого щель, образующаяся при активации системы DRS, стала шире — 85 мм вместо 65. Предполагается, что эффективность системы вырастет на 25-30 процентов, и за счёт этого преследователю будет проще выйти вперёд. «DRS теперь намного важнее, — считает Ромен Грожан. — Мне ещё не представилось возможности ехать за кем-то и оценить изменения, но не думаю, что нам надо судить по первой гонке — в Мельбурне будет происходить не так много всего».



Есть шанс, что с помощью открытого крыла да на фоне более плотной борьбы в пелотоне обгонов действительно станет больше, но касается это, увы, лишь зон DRS, и не факт, что напряжённых битв, когда машины несколько поворотов идут бок о бок, станет больше. Так или иначе, сезон в любом случае обещает быть интересным и напряжённым. И ждать осталось совсем недолго.