Лучшие фото невесты Магнуссена. Ей и гонщику угрожал сумасшедший

В Мельбурне Магнуссен стал «лучшим из остальных». Чем не повод показать невесту Кевина?

В 2019 году Кевина Магнуссена ждёт важное событие в жизни. Нет, мы не про третий сезон Формулы-1 в составе американского «Хааса», который он начал с отличного шестого результата в Мельбурне. Летом 2019-го у Кевина запланирована свадьба с его подругой Луизой Гьоруп. Про их отношения и расскажем.

Кевин и Луиза создали пару в 2015 году. В ноябре 2016-го газеты сообщили, что Магнуссен и Гьоруп стали жить вместе, но позднее сам гонщик это опроверг.

Вскоре после начала отношений паре пришлось пережить крайне неприятный период: в их соцсетях объявился некий ненавистник, взявший себе ник «Умри, Гьоруп». Непонятный аноним требовал сексуальных отношений с Магнуссеном и угрожал девушке потерей зрения. Более того, он даже опубликовал телефон и домашний адрес Гьоруп. История широко освещалась в датской прессе. Насколько можно судить, анонима всё-таки удалось успокоить. При этом сама пара и родственники Магнуссена предпочли не комментировать эту неприятную ситуацию.

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О грядущей свадьбе Магнуссена и Гьоруп стало известно в дни прошлогоднего Гран-при Мексики – Кевин подтвердил, что торжество намечено на лето 2019 года.

«Это правда, что мы поженимся летом. Для меня странно рассказывать про личную жизнь людям, которых я не знаю. Так что я не хочу раскрывать детали – надеюсь, люди с уважением отнесутся к этому решению», — отметил пилот «Хааса».

После сезона-2018 Магнуссен решил сменить место жительства, перебравшись из Копенгагена в логистически более удобный Дубай. «Я смогу сэкономить на путешествиях много дней и потратить их на тренировки. А погода здесь похожа на ту, что бывает на многих гонках Ф-1», — объяснил гонщик.

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Кевин поселился в апартаментах неподалёку от дубайского аэропорта, а вот его невеста осталась в Копенгагене. «Мы по-прежнему вместе, но и в Копенгагене мы не жили вместе. Ей надо заниматься собственной работой, так что пока она останется в Дании», — объяснил гонщик.

Что ж, пока Магнуссен тренируется в Дубае или участвует в гонках, Луизу могут развлекать работа, подруги, шопинг и милый пёс.

Да и к свадьбе уже пора бы потихоньку готовиться. Если предположить, что всё пройдёт во время летней паузы в календаре Формулы-1, то осталось менее пяти месяцев.