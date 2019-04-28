«Новый» Боттас опять победил, Квята протаранил бывший напарник

«Мерседесы» цементируют лидерство

Старт гонки прошёл на удивление спокойно: два «Мерседеса» уверенно сорвались со своих позиций — поначалу Хэмилтон пытался прессинговать Боттаса, но после двух поворотов финн закрепился в лидерах и к концу первого круга опережал напарника на 1,8 секунды. Себастьян Феттель сохранил третье место, а на четвёртую строчку поначалу вырвался Серхио Перес, но вскоре Макс Ферстаппен отыгрался и вернул позицию. Шарль Леклер на первых кругах тоже потерял пару позиций, однако вскоре взвинтил темп, прошёл нескольких соперников и вышел на пятое место — вслед за Ферстаппеном. Далее расположились Серхио Перес, Ландо Норрис и Карлос Сайнс.

У Даниила Квята, увы, возникли проблемы. Уже на старте Квят потерял одну позицию, затем пропустил Сайнса и Леклера, а на пятом круге оказался позади напарника Александера Албона. С машиной явно возникли какие-то проблемы, потому что после этого россиянин свернул в боксы. На трассу Даниил вернулся последним.



Боттас, тем временем, контролировал пелотон, оторвавшись от Хэмилтона на три с половиной секунды. Феттель к седьмому кругу отстал от пары лидеров на шесть с лишним секунд. Вскоре Шарль Леклер принялся прессинговать Макса Ферстаппена и на девятом круге прошёл голландца на стартовой прямой и начал догонять напарника.

Стратегия Леклера

Ещё до старта гонки «Пирелли» назвала оптимальной тактику одного пит-стопа — асфальт в Баку очень гладкий, а потому шины изнашиваются гораздо меньше, чем на других трассах. Целый ряд пилотов, включая Переса, Стролла и Риккардо решили заехать в боксы на первых десяти кругах, чтобы затем попытаться добраться до финиша на «медуме».



На 11-м круге пит-стоп совершил Феттель — немец также перешёл на состав средней жёсткости. Кругом позже «Мерседес» ответил остановкой Валттери Боттаса — финн вернулся в семи с лишним секундах впереди Себа. На 13-м в боксы поехал Льюис Хэмилтон — британец оказался в трёх с лишним секундах позади напарника, но благополучно удержался впереди Феттеля.



В лидеры, тем временем, вышел Шарль Леклер. Монегаск изначально стартовал на «медиуме», а потому мог оставаться на трассе гораздо дольше, и даже больше того — идти в более высоком темпе, чем Боттас на свежей резине. В какой-то момент Леклер оторвался от Валттери на 13 секунд, но вскоре финн прогрел собственные шины и начал приближаться к монегаску. Отрыв постепенно сокращался, но Шарль, стартовавший на «медиуме», должен был перейти на «софт», а потому оттягивал свой пит-стоп.



В течение десяти кругов отрыв упал до четырёх секунд, а к середине дистанции разрыв между Леклером и Боттасом сократился до трёх секунд. К 28-му кругу от отрыва Шарля осталось всего две секунды, к 30-му — полторы. На 31-м круге Боттас уже был в зоне DRS от лидера, а уже на следующей стартовой прямой прошёл его.

Риккардо таранит Квята

Одновременно с обгоном в борьбе за лидерство необычный инцидент произошёл в борьбе Риккардо и Квята. Дэн на протяжении нескольких кругов догонял россиянина и в третьем повороте пошёл в атаку, но заблокировал колёса и проехал мимо поворота. Квят, находившийся снаружи, вынужден был отвернуть, из-за чего тоже не выписался.



Изначально контакта между «Рено» и «Торо Россо» не было, однако Риккардо внезапно сдал назад и протаранил машину россиянина. Для обоих это был конец гонки — и Квят, и Риккардо смогли продолжить движение, но вскоре вернулись на пит-лейн и сошли с дистанции.

Четыре из четырёх

Шарль Леклер отправился на свой пит-стоп на 34-м круге. Монегаск получил в своё распоряжение самые мягкие шины и помчался отыгрываться — на трассу Шарль вернулся в полуминуте от лидера. С Пьером Гасли Леклер расправился довольно быстро и вышел на пятую строчку, однако приблизиться к Ферстаппену не удавалось — «Ред Булл» стабильно шёл быстрее «Феррари».



На какой-то момент Шарль получил небольшую передышку — Пьер Гасли остановился на трассе из-за технических проблем, что привело к виртуальному сейфти-кару.



Рестарт был дан за десять кругов до финиша. Боттас и Хэмилтон продолжили лидировать, а позади них взвинтил темп Себастьян Феттель. Немец лучше соперников сохранил температуру резины, однако этого преимущества оказалось недостаточно, чтобы выйти на дистанцию атак, а вскоре и «Мерседесы» набрали темп, оторвавшись от немца.

В итоге Валттери Боттас завоевал вторую победу в сезоне, сдержав под финиш Льюиса Хэмилтона, а Себастьян Феттель занял третье место в восьми секундах. Макс Ферстаппен расположился на четвёртой строчке, а Шарль Леклер во второй раз подряд стал пятым. Единственным утешением для монегаска стало бонусное очко за быстрейший круг.



Во главе «второго эшелона» финишировал Серхио Перес — шестое место стало лучшим финишем «Рейсинг Пойнта» в этом году. Карлос Сайнс и Серхио Перес заняли седьмую и восьмую позицию, Лэнс Стролл приехал к финишу девятым, а Кими Райкконен стал десятым — финн продолжает набирать очки в каждой гонке.



В общем зачёте по итогам четырёх этапов лидирует Валттери Боттас — он на один балл опережает Льюис Хэмилтона. Себастьян Феттель за счёт второго подиума подряд поднялся на третью строчку, но немец проигрывает лидерам уже более 30 очков. Далее идут Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и Пьер Гасли.

В Кубке конструкторов отрыв «Мерседеса» от «Феррари» достиг уже 75 очков. «Ред Булл» по-прежнему на третьей позиции, а на четвёртую строчку вырвался «Макларен». «Рейсинг Пойнт» за счёт двойного финиша в очках теперь занимает пятое место.



Следующий этап — Гран-при Испании — пройдёт в Барселоне 12 мая.