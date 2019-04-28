«Феррари» продолжает терять сезон. А Риккардо в панике. Итоги Гран-при в Баку

Гран-при Азербайджана — 2019 получился не таким ярким и насыщенным, как в прошлые годы, однако в контексте сезона в целом четвёртый этап чемпионата дал много пищи для размышлений. Подводим итоги гонки в Баку.
Главный соперник Льюиса — Боттас
Второй уик-энд подряд Боттас переигрывает Хэмилтона в квалификации (а ведь Льюис — рекордсмен по числу поулов!), но в этот раз финну удалось удержаться впереди в первых поворотах и добиться второй в сезоне победы. Валттери на протяжении всей гонки держался впереди и не оставил напарнику ни шанса — финн не дрогнул даже на последних кругах, когда Хэмилтон «висел» буквально на заднем антикрыле. В итоге Боттас снова лидирует в чемпионате, и на данный момент именно он главный соперник Льюиса в борьбе за титул.
Сам Хэмилтон сражался с напарником предельно корректно — особенно в первых поворотах, оставляя достаточно места, не рискуя столкновением и не заставляя напарника снимать ногу с педали газа. «В первом повороте я был слишком дружелюбен», — признаёт пятикратный чемпион мира.
Во времена сражений Льюиса с Нико Росбергом британец редко бывал столь корректен. И далеко не факт, что, если Боттас продолжит выступать на том же уровне, Хэмилтон будет столь же вежлив в борьбе с ним. На данный момент пилотов «Мерседес» разделяет одно очко, а отрыв от гонщиков «Феррари» превышает 30 очков — как бы ни завершился Гран-при Испании, лидером чемпионата останется кто-то из «Серебряных стрел».
«Феррари» теряет чемпионат
Сезон-2019 для «Феррари» — история регулярных ошибок и постоянных поражений, и Гран-при Азербайджана — одно из самых обидных в этом ряду. Второй уик-энд подряд «Скудерии» не хватает скорости, чтобы бороться с «Мерседесом», и это при том, что в свободных заездах «Серебряные стрелы» проигрывали по нескольку десятых.
Себастьян Феттель после финиша заявил, что на первом отрезке испытывал проблемы с резиной, но, несмотря на это, назвал третье место — максимальным результатом для «Феррари». Что касается Шарля Леклера, то его гонка стала в некотором роде продолжением предыдущей, когда тактика оттянутого пит-стопа обошлась пилоту очень дорого и лишила шансов побороться с Максом Ферстаппеном. В итоге «Феррари» проигрывает в чемпионате уже 74 очков.
Во многом определяющим для дальнейших перспектив «Скудерии» станет следующий этап — Гран-при Испании. На зимних тестах в Барселоне «Феррари» была быстрее «Мерседеса», так что если красным машинам вновь не будет хватать скорости, значит, в Маранелло что-то пошло очень сильно не так. С другой стороны, возможно, именно в Испании «Скудерия» начнёт отыгрываться.
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 87 очков
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 86
3. Себастьян Феттель («Феррари») — 52
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 51
5. Шарль Леклер («Феррари») — 47
6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 13
7. Пьер Гасли («Ред Булл») — 13
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 13
9. Ландо Норрис («Макларен») — 12
10. Кевин Магнуссен («Хаас») — 8…
16. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.
«Макларен» повёл гонку середняков
Двойной финиш «Макларена» в первой десятке позволил Уокингу разом набрать 10 очков — это лучший результат команды после Гран-при Бахрейна-2018. Восьмое место Ландо Норриса, проводившего свою первую гонку Ф-1 в Баку, с учётом его неудачной тактики с ранним пит-стопом лишь подчёркивает скорость MCL34. На фоне проблем «Рено» и «Хааса» именно «Макларен» теперь выглядит главным претендентом на четвёртое место Кубка конструкторов.
Правда, «Рейсинг Пойнт» в Баку тоже смотрелся очень сильно — как и в те годы, когда команда называлась «Форс Индия». «Рейсинг Пойнт» теперь занимает пятое место Кубка конструкторов и уступает «Макларену» всего один балл, однако скорость RP19 сильно варьируется от трассы к трассе, а чтобы догнать Уокинг, необходима стабильность.
Риккардо в панике. «Рено» тоже
Для Даниэля Риккардо текущий сезон складывается откровенно плохо. После успехов австралийца в «Ред Булл» казалось, что он готов чуть ли не сразу перехватить у Нико Хюлькенберга пальму первенства в «Рено». Однако раз за разом у Даниэля возникают проблемы — оторванное уже на старте антикрыло в Австралии, отказ двигателя в Бахрейне, нелепая ошибка в Азербайджане, стоившая гонки не только Даниэлю, но и Даниилу Квяту…
Гран-при Азербайджана — это уже второй случай в сезоне, когда «Рено» не набирает ни одного очка. В Кубке конструкторов французы откатились на седьмое место. С точки зрения спортивных результатов «Рено» находится на уровне 2016 года — первого после возвращения заводской команды. Если учесть уголовные обвинения в адрес Карлоса Гона, одного из главных идеологов полномасштабного пришествия «Рено» в Формулу-1, за судьбу команды становится тревожно.
У «Хааса» по-прежнему всё плохо
Кроме «Уильямса», только «Хаас» не смог набрать ни одного очка в трёх последних гонках. Главная проблема команды — работа с резиной. Если в квалификации Ромен Грожан и Кевин Магнуссен зачастую так же быстры, как и год назад, то в гонках поддерживать в шинах рабочую температуру гонщикам не удаётся, а темп бесследно исчезает.
«Такого старта сезона мы не ожидали, — признаёт Кевин Магнуссен. — Всё, что мы теперь можем — продолжать работать над решением проблемы». Похоже, детище Джина Хааса переживает самый сложный период в своей недолгой истории — будет любопытно взглянуть, как американская команда будет выходить из непростого положения.
1. «Мерседес» — 173 очка
2. «Феррари» — 99
3. «Ред Булл» — 64
4. «Макларен» — 18
5. «Рейсинг Пойнт» — 17
6. «Альфа Ромео» — 13
7. «Рено» — 12
8. «Хаас» — 8
9. «Торо Россо» — 4
10. «Уильямс» — 0.