«Феррари» продолжает терять сезон. А Риккардо в панике. Итоги Гран-при в Баку

Гран-при Азербайджана — 2019 получился не таким ярким и насыщенным, как в прошлые годы, однако в контексте сезона в целом четвёртый этап чемпионата дал много пищи для размышлений. Подводим итоги гонки в Баку.

«Новый» Боттас опять победил, Квята протаранил бывший напарник «Мерседес» завоевал четвёртый дубль в четырёх гонках, а Квяту разбили машину крайне необычным способом.

Главный соперник Льюиса — Боттас

Второй уик-энд подряд Боттас переигрывает Хэмилтона в квалификации (а ведь Льюис — рекордсмен по числу поулов!), но в этот раз финну удалось удержаться впереди в первых поворотах и добиться второй в сезоне победы. Валттери на протяжении всей гонки держался впереди и не оставил напарнику ни шанса — финн не дрогнул даже на последних кругах, когда Хэмилтон «висел» буквально на заднем антикрыле. В итоге Боттас снова лидирует в чемпионате, и на данный момент именно он главный соперник Льюиса в борьбе за титул.



Сам Хэмилтон сражался с напарником предельно корректно — особенно в первых поворотах, оставляя достаточно места, не рискуя столкновением и не заставляя напарника снимать ногу с педали газа. «В первом повороте я был слишком дружелюбен», — признаёт пятикратный чемпион мира.

Во времена сражений Льюиса с Нико Росбергом британец редко бывал столь корректен. И далеко не факт, что, если Боттас продолжит выступать на том же уровне, Хэмилтон будет столь же вежлив в борьбе с ним. На данный момент пилотов «Мерседес» разделяет одно очко, а отрыв от гонщиков «Феррари» превышает 30 очков — как бы ни завершился Гран-при Испании, лидером чемпионата останется кто-то из «Серебряных стрел».

«Феррари» теряет чемпионат

Сезон-2019 для «Феррари» — история регулярных ошибок и постоянных поражений, и Гран-при Азербайджана — одно из самых обидных в этом ряду. Второй уик-энд подряд «Скудерии» не хватает скорости, чтобы бороться с «Мерседесом», и это при том, что в свободных заездах «Серебряные стрелы» проигрывали по нескольку десятых.



Себастьян Феттель после финиша заявил, что на первом отрезке испытывал проблемы с резиной, но, несмотря на это, назвал третье место — максимальным результатом для «Феррари». Что касается Шарля Леклера, то его гонка стала в некотором роде продолжением предыдущей, когда тактика оттянутого пит-стопа обошлась пилоту очень дорого и лишила шансов побороться с Максом Ферстаппеном. В итоге «Феррари» проигрывает в чемпионате уже 74 очков.



Во многом определяющим для дальнейших перспектив «Скудерии» станет следующий этап — Гран-при Испании. На зимних тестах в Барселоне «Феррари» была быстрее «Мерседеса», так что если красным машинам вновь не будет хватать скорости, значит, в Маранелло что-то пошло очень сильно не так. С другой стороны, возможно, именно в Испании «Скудерия» начнёт отыгрываться.

Так Квят еще не сходил: соперник протаранил его… задним ходом Бывший напарник по команде лишил Даниила отличного шанса на очки. Правда, многое пошло не так ещё до этого.

Положение в чемпионате мира (топ-10)



1.

2.

3. Себастьян Феттель («Феррари») — 52

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 51

5. Шарль Леклер («Феррари») — 47

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 13

7. Пьер Гасли («Ред Булл») — 13

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 13

9. Ландо Норрис («Макларен») — 12

10. Кевин Магнуссен («Хаас») — 8…

16. Даниил Квят («Торо Россо») — 1. 1. Валттери Боттас («Мерседес») — 87 очков2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 863. Себастьян Феттель («Феррари») — 524. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 515. Шарль Леклер («Феррари») — 476. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 137. Пьер Гасли («Ред Булл») — 138. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 139. Ландо Норрис («Макларен») — 1210. Кевин Магнуссен («Хаас») — 8…16. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.

«Макларен» повёл гонку середняков

Двойной финиш «Макларена» в первой десятке позволил Уокингу разом набрать 10 очков — это лучший результат команды после Гран-при Бахрейна-2018. Восьмое место Ландо Норриса, проводившего свою первую гонку Ф-1 в Баку, с учётом его неудачной тактики с ранним пит-стопом лишь подчёркивает скорость MCL34. На фоне проблем «Рено» и «Хааса» именно «Макларен» теперь выглядит главным претендентом на четвёртое место Кубка конструкторов.

Правда, «Рейсинг Пойнт» в Баку тоже смотрелся очень сильно — как и в те годы, когда команда называлась «Форс Индия». «Рейсинг Пойнт» теперь занимает пятое место Кубка конструкторов и уступает «Макларену» всего один балл, однако скорость RP19 сильно варьируется от трассы к трассе, а чтобы догнать Уокинг, необходима стабильность.

Риккардо в панике. «Рено» тоже

Для Даниэля Риккардо текущий сезон складывается откровенно плохо. После успехов австралийца в «Ред Булл» казалось, что он готов чуть ли не сразу перехватить у Нико Хюлькенберга пальму первенства в «Рено». Однако раз за разом у Даниэля возникают проблемы — оторванное уже на старте антикрыло в Австралии, отказ двигателя в Бахрейне, нелепая ошибка в Азербайджане, стоившая гонки не только Даниэлю, но и Даниилу Квяту…

Гран-при Азербайджана — это уже второй случай в сезоне, когда «Рено» не набирает ни одного очка. В Кубке конструкторов французы откатились на седьмое место. С точки зрения спортивных результатов «Рено» находится на уровне 2016 года — первого после возвращения заводской команды. Если учесть уголовные обвинения в адрес Карлоса Гона, одного из главных идеологов полномасштабного пришествия «Рено» в Формулу-1, за судьбу команды становится тревожно.

Квят – об аварии с Риккардо: не могу поверить, что Дэн так поступил со мной Австралиец испортил российскому гонщику выходные и лишил очков. Но хотя бы извинился.

У «Хааса» по-прежнему всё плохо

Кроме «Уильямса», только «Хаас» не смог набрать ни одного очка в трёх последних гонках. Главная проблема команды — работа с резиной. Если в квалификации Ромен Грожан и Кевин Магнуссен зачастую так же быстры, как и год назад, то в гонках поддерживать в шинах рабочую температуру гонщикам не удаётся, а темп бесследно исчезает.



«Такого старта сезона мы не ожидали, — признаёт Кевин Магнуссен. — Всё, что мы теперь можем — продолжать работать над решением проблемы». Похоже, детище Джина Хааса переживает самый сложный период в своей недолгой истории — будет любопытно взглянуть, как американская команда будет выходить из непростого положения.

Положение в Кубке конструкторов



1. «Мерседес» — 173 очка

2. «Феррари» — 99

3. «Ред Булл» — 64

4. «Макларен» — 18

5. «Рейсинг Пойнт» — 17

6. «Альфа Ромео» — 13

7. «Рено» — 12

8. «Хаас» — 8

9. «Торо Россо» — 4

10. «Уильямс» — 0.