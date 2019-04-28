Так Квят еще не сходил: соперник протаранил его… задним ходом

Бывший напарник по команде лишил Даниила отличного шанса на очки. Правда, многое пошло не так ещё до этого.

Перед гонкой

Удивительно говорить такое, но, не проведя и 10 кругов за две сессии и попав в аварию, Даниил Квят мог быть доволен пятничными тренировками в Баку. Столкновение Джорджа Расселла с канализационным люком лишило всех пилотов первой тренировки. В начале второй у Квята сломался гидроусилитель руля, а вернувшись на трассу за полчаса до конца сессии, россиянин разбил машину сам.

Кажется, звучит это всё не очень хорошо. Но между поломкой гидроусилителя и неудачным выходом из седьмого поворота Даниил успел показать шестое время сессии. “Авария меня не беспокоит, главное, что есть темп”, — заметил сам Квят после тренировок.

«Я намного симпатичнее тебя!» Квят и Албон не хотят быть похожими Интервью с Даниилом Квятом — о ненужном «Инстаграме», двойнике из «Краснодара» и разговоре с судьями в Шанхае.

Утром в субботу он успешно подтвердил этот темп, вновь став тем самым “лучшим из остальных”, за статус которого борются 14 пилотов (ну ладно, 12 — “Уильямс” не борется ни за что).



В первом же сегменте квалификации Квят неожиданно оказался под угрозой: на 12-м месте за секунды до клетчатого флага. Но авария Роберта Кубицы помешала всем завершить быстрые круги и дала россиянину пройти в Q2 без нервов. Второй сегмент опять отметился аварией, теперь в отбойник улетел Шарль Леклер. Пока убирали “Феррари” и готовили трассу, асфальт успел остыть, и всерьёз улучшить время на нём стало невозможно. К счастью, Квят успел проехать сильный быстрый круг ещё до аварии Леклера и прошёл в третий сегмент. Улучшение было и на второй попытке — несмотря на опасное касание стены задним колесом. К счастью, подвеска выдержала.

В решающем сегменте в отсутствие Леклера Даня мог вести борьбу за пятое место, но справиться с традиционно блестящим в Баку Чеко Пересом не смог. Однако шестое место — фантастический результат относительно силы “Торо Россо” в этом сезоне.

Боттас на поуле, Леклер — в стене. У Квята отличное шестое место Два красных флага и почти два часа заездов — квалификация Гран-при Азербайджана получилась насыщенной, а результаты — неожиданными.

Гонка

После успеха Квята в квалификации Франц Тост остроумно заметил, что теперь Даниилу надо “пережить” первый круг и особенно первый поворот. Даня справился и с поворотом, и с кругом, но сразу же пропустил вперёд Ландо Норриса. На следующих кругах с Квятом по очереди разобрались Карлос Сайнс, Шарль Леклер, Лэнс Стролл и Дэн Риккардо. Когда впереди оказался и Албон, стало ясно, что у Даниила большие проблемы. Уже на шестом круге россиянину пришлось ехать на пит-стоп для замены резины. “Софт” просто не заработал.

«Если бы огонь пошёл дальше, была бы жесть». Квят — про аварию в день рождения Проблема с машиной и контакт со стеной не испортили Даниилу настроения в праздник. Пусть даже напарник ничего не подарил.

В боксах Дане сменили тактику: он вернулся на трассу 20-м (быстро стал 19-м после пит-стопа Райкконена) и на “медиуме”. Пит-стопы соперников к 15-му кругу подняли Квята вплотную к очковой зоне. Затем Даниил довольно долго шёл 10-м, но темпа, чтобы побороться с “Макларенами”, у него не было. Вопрос оставался в том, выдержит ли его резина до финиша, сможет ли Даня отбить атаки соперников.

В первой же атаке на Квята Дэн Риккардо пропустил точку торможения, не вписался в поворот сам и не дал сделать это Даниилу.

Но узнать ответа было не суждено. Фактически в первой же атаке на Квята Дэн Риккардо пропустил точку торможения, не вписался в поворот сам и не дал сделать это Даниилу. Обошлось без контакта, оба могли бы вернуться на трассу. Но тут Риккардо решил… проехать сквозь Квята? Взлететь? Испортить гонку обоим? Неизвестно, что там Дэн думал, но он не посмотрел в зеркала и просто въехал задним ходом в машину Квята. Безо всяких на то причин.



Даниил попробовал поехать дальше, но через пару кругов был вынужден сойти: днище с правой стороны было не то что повреждено — его просто не осталось.

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После гонки

Трудно назвать гонку в Баку иначе, как очень обидной. Все результаты по ходу этапа сулили Дане очков восемь-десять. Но тут всё сложилось: и не заработавшие на старте шины, и феерическое поведение Риккардо…



Можно было бы искать в бакинском темпе надежду на будущие этапы, но уж больно в Азербайджане специфическая трасса. Вполне возможно, что этот невероятный темп “Торо Россо” — единичный случай и такого шанса больше не будет.



Но что точно стоит отметить, это выдержку Квята. После такого неудачного дебюта гонки Даниил не психанул, собрался и вернулся в десятку… Жаль, что впустую. Что ж, пару лет назад Феттель ходил жаловаться на Квята к его боссам. Теперь сам Даниил может заявиться к боссам Риккардо.