Квят – об аварии с Риккардо: не могу поверить, что Дэн так поступил со мной

Проблемы сваливаются на плечи Даниила Квята с пугающей периодичностью. Причём в этом сезоне он по большей части выступает в роли жертвы. После блестящей квалификации в Баку россиянин претендовал на очки и в гонке, однако у его бывшего напарника по «Ред Булл» Даниэля Риккардо было другое мнение на этот счёт. Австралиец прошёл в рискованную атаку и «забрал» с собой Квята. А потом ещё неаккуратно сдал назад и пробил дно машины «Торо Россо». Россиянин пытался продолжить гонку, но болид был неуправляем.



Итог – снова ноль очков при очень качественно проведённом уик-энде. После финиша Квят рассказал журналистам, почему удивлён поступком Риккардо, но добавил, что не держит на него зла.

Так Квят еще не сходил: соперник протаранил его… задним ходом Бывший напарник по команде лишил Даниила отличного шанса на очки. Правда, многое пошло не так ещё до этого.

— Даниил, первые несколько кругов были неплохими, но потом темп резко упал. Что случилось?

— Мы потеряли огромное количество прижимной силы, «держак» совсем ушёл. Очевидно, мы что-то настроили категорически неправильно. Пока мы не знаем, в чём именно проблема. Нужно проанализировать это и понять, что же случилось. Вчера машина была очень хороша, а сегодня – нет. Если честно, у меня есть идея, в чём может быть проблема, но я пока не хотел бы вдаваться в детали. Слишком рано об этом говорить. Сегодня вечером инженеры помогут во всём разобраться.



— При этом темп не был так уж плох после пит-стопа?

— Согласен. Темп был нормальным, но далеко не таким, как в квалификации. Мы были недостаточно быстры, чтобы догнать «Макларен», но при этом всё равно сражались за очки – одно или два.



— Что произошло с Риккардо?

— Я знал, что рано или поздно он меня догонит. Ему просто надо было быть более терпеливым, и тогда ничего бы этого не произошло. Мы оба не смогли повернуть, потому что он заблокировал колёса и пролетел прямо. Я был крайне разочарован, потому что он забрал меня с собой. Но это ещё ничего. Затем он зачем-то резко сдал назад и пробил мне днище. Там образовалась дыра. После этого машина стала совершенно неуправляемой. Очень жаль, что всё так закончилось. Но в первую очередь команде надо понять, почему у нас не было нормального темпа в гонке и как это исправить. Уверен, что они всё сделают как надо.

— Насколько вас удивило то, как именно Риккардо сдавал назад?

— Очень удивило! Не могу поверить, что Дэн так поступил со мной. Но в гонках всякое случается. Он явно хотел обогнать меня как можно быстрее и потом хотел вернуться поскорее на трассу. Но я оказался на его пути, это печально.

— Вы виделись после гонки?

— Да, он подошёл и извинился передо мной. Надо отдать ему должное. Он признал свою ошибку, и я принял извинения. У нас нет никаких личных проблем. Мы были партнёрами по команде и хорошо знаем друг друга. Он знает, что смог бы спокойно обогнать меня через один километр. Он почти обогнал меня в первом повороте, но мне удалось отбиться, а потом Дэн попробовал обгон в третьем повороте, но там было слишком узко. Слишком.



— Он не объяснил, почему не посмотрел в зеркала в тот момент?

— Такие вещи лучше спросить у него. С моей стороны было бы неправильно говорить за Дэна. Я высказал свою точку зрения – то, как я это видел.

Риккардо — про аварию с Квятом: глупая ошибка во время лёгкой паники

— Можно ли сказать, что это был отчаянный ход с его стороны?

— Сложно оценить. Не знаю, о чём именно он думал, но мне кажется, что этот манёвр в этом повороте никак не проходил. Я чётко дал понять, что мы боремся, но он всё равно пошёл до конца. Опять же, такие вещи случаются на городских трассах. Надо извлечь урок из этого, перезарядить батарейки и готовиться к Барселоне. Время «Торо Россо» ещё придёт.



— Учитывая то, что Дэн был быстрее, где вы могли оказаться бы на финише, не будь этого столкновения?

— Учитывая, что Гасли сошёл позже, мы вполне могли претендовать на 10-е место и одно очко. Поэтому особенно жаль, что нам пришлось сойти. Команда заслужила эти очки, вчера парни отлично сработали. Было бы хорошо вознаградить их, но ни в коем случае нельзя зацикливаться на этой гонке. Жизнь продолжается.