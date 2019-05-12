«Феррари» проиграла даже подиум, у Квята — лучший финиш и отличные обгоны

Старт: Себ рискует и (снова) проигрывает

На старте Льюис Хэмилтон сорвался со своей позиции лучше обладателя поула Валттери Боттаса, однако Себастьян Феттель «выстрелил» ещё лучше — в первый поворот три лидера чемпионата входили бок о бок. Снаружи был Себ — немец отчаянно оттормаживался, заблокировал резину и вышел чуть шире — как и Боттас. А вот Хэмилтон уверенно вписался в поворот и возглавил гонку.

Боттас остался вторым, а вот Феттель, возвращаясь на трассу, оказался позади Макса Ферстаппена. Позди Шарль Леклер жёстко выдавил на обочину Пьера Гасли — и лишь за счёт этого удержался на пятой строчке. Грожан, Магнуссен и Квят сохранили свои позиции, а на десятую строчку прорвался Александер Албон.

К концу четвёртого круга Хэмилтон оторвался от Боттаса на две секунды, тот в свою очередь на секунду с небольшим оторвался от Ферстаппена. Ещё в паре секунд позади расположился Феттель, в то время как Леклер не отставал от партнёра по команде. Себ жаловался на резину и явно не мог догнать «Ред Булл», Леклер уже несколько кругов маячил на заднем антикрыле «Феррари» немца.

Стратеги вмешались в ситуацию лишь на 12-м круге — Феттель пропустил Леклера: монегаск мгновенно уехал на полторы секунды и показал лучший для себя круг. Впрочем, догнать Ферстаппена темпа «Феррари» всё равно не хватало, тем не менее Шарль дал понять, что вновь едет быстрее более опытного и титулованного напарника.

Леклер переходит на «хард»

К концу второго десятка кругов Феттель начал требовать от команды пит-стоп — комплект «софта» на машине немца совсем изменился. «Мне всё равно, что нет промежутка — найдите его», — ответил команде Себастьян, когда ему сказали, что в случае остановки он окажется глубоко в трафике. К этому моменту Феттель уже на семь с лишним секунд отстал от Леклера. На 19-м круге «Феррари» позвала своего лидера в боксы — на свежем «медиуме» Феттель продолжил гонку с десятой позиции.

«Ред Булл» ответил пит-стопом Ферстаппена на следующем круге — голландец выехал из боксов пятым, в десяти секундах впереди Феттеля. Макс, правда, остался на «софте» и должен был остановиться во второй раз. Леклер оставался на трассе дольше — до 25-го круга. Однако Шарль получил комплект «харда» и шанс добраться до финиша без дополнительных пит-стопов. При этом, на трассу Леклер вернулся впереди Феттеля.

В «Мерседесе» сменили шины своим пилотам на 26-27 кругах. Оба перешли на «медиум», сохранив позиции во главе пелотона. Таким образом, по ходу первой волны пит-стопов перестановок в топ-5 не произошло — разве что Леклер десятью кругами спустя получил приказ пропустить Феттеля на более мягкой резине. Но Себа, как и Ферстаппена, ждал второй пит-стоп.

Вторые пит-стопы и сейфти-кар

На вторую остановку Феттель поехал на 40-м круге — немец получил второй подряд комплект «медиума» и вернулся на трассу шестым — позади Леклера и Гасли, хотя последнего Себ вскоре обогнал. Феттель, зная, что Ферстаппена тоже ждёт второй пит-стоп, взвинтил темп и отобрал у «Мерседеса» быстрейший круг гонки.

«Ред Булл» сменил шины Ферстаппену на 43-м круге — и на трассе голландец оказался в пяти с половиной секундах впереди Феттеля и всего в шести — позади Леклера. Макс тоже бросился атаковать и стал стремительно приближаться к гонщику «Феррари». На следующем круге пит-стоп неожиданно провели и в «Мерседесе» — Валттери Боттас свернул в боксы за новым комплектом «софта», но отрыв финна позволил сохранить второе место.

Буквально в этот момент в глубине пелотона во втором повороте столкнулись Ландо Норрис и Лэнс Стролл — канадец входил в поворот так, словно соперника рядом не было. Чтобы убрать разбитые машины, судьи выпустили на трассу автомобиль безопасности — во время паузы за новыми шинами заехали Хэмилтон, Леклер, Магнуссен, Квят, Албон и Риккардо.

Хэмилтон и Боттас всё равно остались лидерами, но на третье место теперь вышел Макс Ферстаппен. Феттель и Леклер расположились на четвёртой и пятой позициях, опережая Гасли и пару «Хаасов». Даниил Квят из-за заминки на пит-стопе откатился на девятое место — вперёд вышел Кевин Магнуссен, которого россиянин обогнал ранее.

«Мерседес»: пять дублей из пяти

Автомобиль безопасности покинул трассу за 14 кругов до финиша. Хэмилтон и Боттас синхронно разогнались перед финальным поворотом, Ферстаппен удержался впереди Феттеля, а Леклер на непрогретых шинах попал под прессинг Пьера Гасли. Шарль благополучно отбился, а вот Пьер сам оказался под огнём атак Магнуссена (на рестарте Кевин жёстко выдавил Грожана в первом повороте и отобрал позицию напарника) — но тоже устоял. Даниил Квят пропустил Сайнса — испанец был на более мягких шинах — и откатился на десятое место.

Хэмилтон, тем временем, взвинтил темп, оторвался от Боттаса почти на четыре секунды и установил быстрейший круг гонки. Валттери попытался ответить напарнику, но уступил его результату пару десятых. В итоге «Мерседесы» сохранили свои позиции — Льюис одержал третью в сезоне победу, а Валттери стал вторым — и это уже пятый победный дубль команды в пяти гонках сезона.

Третьим к финишу пришёл Макс Ферстаппен, завоевавший второй в этом сезоне подиум для «Ред Булл» и «Хонды». Себастьян Феттель и Шарль Леклер в итоге закончили гонку на четвёртом и пятом местах — и это вторая гонка «Феррари» без подиума в этом году. Замкнул топ-6 Пьер Гасли.

Седьмое место на финальных кругах удержал Кевин Магнуссен, на восьмую строчку прорвался Карлос Сайнс, а на девятую позицию за пять кругов до финиша вышел Даниил Квят, обогнавший Ромена Грожана, который впервые в сезоне финишировал в топ-10. Для Квята это, к слову, лучший результат в году.

В общем зачёте снова сменился лидер: теперь впереди Льюис Хэмилтон, а Валттери Боттас уступает напарнику семь очков. На третье место поднялся Макс Ферстаппен, Себастьян Феттель занимает четвёртую строчку, а Шарль Леклер по-прежнему пятый — все трое отстают от пилотов «Мерседеса» на 40 с лишним очков.

В Кубке конструкторов «Мерседес» оторвался от «Феррари» уже на 96 очков — даже два дубля подряд не позволят «Скудерии» ликвидировать такой отрыв. На третьем месте по-прежнему идёт «Ред Булл», «Макларен» и «Рейсинг Пойнт» замыкают топ-5, а на шестую строчку поднялся «Хаас».

Следующий этап — Гран-при Монако — пройдёт 26 мая.