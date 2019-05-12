Квят показал темп, «Феррари» — как не стоит делать. Итоги Гран-при Испании

В Испании прошёл очередной этап Формулы-1 — и он принёс «Мерседесу» очередной победный дубль, уже пятый в пяти гонках сезона. У «Феррари» в этот раз не было шансов на победу, хотя на фоне зимних тестов от «Скудерии» ожидали сильной гонки. Но итальянцы не просто не дотянулись до лидеров гонки, но и проиграли даже подиум — и в основном из-за собственной тактической неловкости.

Главные итоги Гран-при Испании Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

«Феррари» проиграла даже подиум, у Квята — лучший финиш и отличные обгоны «Мерседес» завоевал очередной победный дубль, а «Феррари» вновь занялась тактическими играми и уступила «Ред Булл» подиум.

«Мерседес» на коне, но Льюису не будет просто

Льюис Хэмилтон выиграл три гонки из пяти и возглавляет общий зачёт чемпионата. При такой статистике можно было бы немного расслабиться, но в затылок британцу дышит его напарник Валттери Боттас. В Испании Хэмилтон переиграл финна, однако судьба победы была решена на старте, где у Валттери возникли проблемы со сцеплением. В остальном Боттас почти не уступал Льюису в темпе.

По итогам пяти гонок Хэмилтона и Боттаса разделяют семь очков — меньший разрыв между пилотами «Мерседеса» был лишь в 2014 году, когда Льюис опережал Нико Росберга на три балла, в остальных случаях за пять этапов разрыв успевал вырасти, а чаша весов — склониться в чью-либо пользу. Валттери ещё в Австралии продемонстрировал, что готов бороться за чемпионский титул — и продолжает это доказывать.

Что же до самих «Серебряных стрел», то эта победа многое значит для команды. Зимой «Феррари» опережала «Мерседес» на тестах, и хотя немцы перехватили инициативу, предполагалось, что «Скудерия» время от времени будет оказываться быстрее — в первую очередь на автодромах с большим количеством скоростных поворотов, как в Барселоне. Но «Феррари» оказалась далеко позади — и это хорошая новость для инженеров «Мерседеса». Теперь у них официально лучшая машина чемпионата.

Положение в чемпионате мира (топ-10)



1.

2.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66

4. Себастьян Феттель («Феррари») — 64

5. Шарль Леклер («Феррари») — 57

6. Пьер Гасли («Ред Булл») — 21

7. Кевин Магнуссен («Хаас») — 14

8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 13

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 13

10. Ландо Норрис («Макларен») — 12…

16. 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 112 очков2. Валттери Боттас («Мерседес») — 1053. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 664. Себастьян Феттель («Феррари») — 645. Шарль Леклер («Феррари») — 576. Пьер Гасли («Ред Булл») — 217. Кевин Магнуссен («Хаас») — 148. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 139. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1310. Ландо Норрис («Макларен») — 12…16. Даниил Квят («Торо Россо») — 3.

«Феррари» перемудрила (опять)

«Феррари» в Барселоне не просто проиграла «Мерседесу», но и упустила подиум — уже во второй раз в сезоне (по числу набранных очков гонки в Австралии и Испании — худшие для «Скудерии»). И дело даже не в чистой скорости машины, а в тактической неуклюжести стратегов. Так, после многочисленной критики командной тактики «Феррари» в первых гонках, стратеги стали действовать куда осторожнее, и сначала медлили с приказом Феттелю пропустить Леклера, а потом десять кругов держали немца на более мягких шинах позади напарника. Более того, в этот момент Феттель не знал, что Леклер использует иную тактику…

По итогам пяти этапов «Феррари» проигрывает «Мерседесу» 96 очков — так сильно «Скудерия» отставала лишь в 2014-м, в первый сезон с турбогибридными моторами, когда бороться с немцами не мог никто. Даже в 2015 и 2016 годах, когда «Мерседес» уверенно доминировал, «Феррари» проигрывала не так много. В Маранелло что-то явно идёт не так — худшего вступления в должность руководителя команды для Маттиа Бинотто невозможно было себе представить. SF90 по-прежнему уступает в скорости «Мерседесу», но это не главная проблема команды.

В Испании «Феррари» уступила подиум «Ред Булл». Фото: Dan Istitene/Getty Images

«Хаас» ожил

На предыдущих этапах «Хаас» регулярно показывал многообещающий темп в квалификации, но проваливался в гонках из-за проблем с резиной. В Испанию американцы привезли множество обновлений, и они, судя по всему, сработали: Кевин Магнуссен финишировал на седьмом месте и стал «лучшим из остальных» в общем зачёте. Но говорить о полном решении проблем пока рано, поскольку Ромен Грожан на последних кругах едва не выпал из первой десятки.

В Кубке конструкторов «Хаас» вышел на шестое место — команда уступает «Макларену» и «Рейсинг Пойнт». Последние в этот раз не набрали очков — у розовых машин на протяжении всего уик-энда были проблемы с балансом, а Карлос Сайнс лишь на последних кругах вытащил восьмое место и набрал для команды несколько очков. Слабо провела уик-энд и «Альфа Ромео» — Кими Райкконен финишировал только 14-м и прервал свою результативную серию.

На данный момент в борьбе за четвёртое место Кубка конструкторов нет фаворита: каждая из команд способна выстрелить на отдельном этапе, но никто не может похвастаться стабильностью — и в этом шанс «Хааса» захватить инициативу.

Положение в Кубке конструкторов



1. «Мерседес» — 217 очков

2. «Феррари» — 121

3. «Ред Булл» — 87

4. «Макларен» — 22

5. «Рейсинг Пойнт» — 17

6. «Хаас» — 15

7. «Альфа Ромео» — 13

8. «Рено» — 12

9. «Торо Россо» — 6

10. «Уильямс» — 0.

У «Рено» опять всё плохо

Проблемы с темпом возникли у «Рено» ещё в Баку, но тогда казалось, что проблема кроется в уникальном характере уличной трассы, однако в Барселоне французские машины снова не могли похвастаться скоростью. Кроме того, возникли форс-мажорные обстоятельства: штраф Риккардо и вылет Хюлькенберга в квалификации. В итоге Дэн стартовал только 13-м, а Нико — с пит-лейна. Итог — вторая подряд гонка без очков. И на фоне результатов «Макларена» с аналогичными моторами — это провал.

«Рено» тратит на участие в Формуле-1 сотни миллионов евро каждый год — и каждый год руководители команды обещают подтянуться к лидерам, повысить мощность моторов и их надёжность. Но эти обещания так и остаются на бумаге. Год назад Карлос Сайнс на «Рено» проиграл времени поула 1,6 секунды, в этом сезоне лучший из представителей французской команды — Даниэль Риккардо — отстал на 2,7. Пока остальные прогрессируют, Энстоун топчется на месте — и выхода из кризиса пока не видно.

Пилоты «Торо Россо» опережают «Рено» на Гран-при Испании. Фото: Peter Fox/Getty Images

«Торо Россо» снова подводит Квята

Гран-при Испании принёс Даниилу Квяту лучший результат в сезоне (это был вообще лучший финиш россиянина в Формуле-1 с Барселоны-2017), однако он мог подняться и выше девятого места — если бы не оплошность команды на пит-стопе, не успевшей подготовить комплект шин. «Мы решили заехать в самый последний момент, так что сделать всё чётко было проблематично», — поддержал команду гонщик.

В Баку и Барселоне Квят продемонстрировал, что находится в отличной форме. Даниил уже во второй раз подряд вышел в финальный сегмент квалификации и в третий раз к ряду опередил напарника. Кроме того, Квят совершил несколько блестящих обгонов, оставив позади, например, гонщиков «Хааса» на потенциально более быстрой технике. Из-за ошибки команды всё это оказалось бессмысленно, но Квяту укорить себя не в чём — теперь ни у кого не должно остаться сомнений, кто в «Торо Россо» лидер.