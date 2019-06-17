Главный гоночный мем мира. Эти БМВ такие огромные, словно проглотят соперников!

Два года подряд одной из главных звёзд легендарной гонки «24 часа Ле-Мана» являлось гоночное купе BMW M8 GTE. Нет, оно не блистало результатами в своей категории, но это не мешало автомобилю являться любимцем болельщиков. Всё дело в огромных размерах БМВ по сравнению с коллегами по классу.
Ещё во время прошлогодних «24 часов Ле-Мана» телезрители подметили, что автомобиль БМВ существенно больше конкурентов из «Феррари» и «Форда» — и незамедлительно начали применять фотошоп, чтобы довести габариты немецкого автомобиля до абсурда.
В ход пошли не только статичные мемы, но и гифки.
Довольно быстро креативные пользователи выбрались в своих фантазиях за пределы трассы: M8 увеличилась на официальных титрах, а потом и вовсе пробралась в Париж, рискуя снести Эйфелеву башню.
Огромная БМВ уверенно затмила самолёт и сразилась с «Титаником»…
Быстро выяснилось, что гоночное купе даже больше, чем крупнейшие звёзды из числа известных астрономам.
Увы, «24 часа Ле-Мана» 2019 года стали для БМВ М8 последними. В немецкой компании объявили об уходе из чемпионата мира по гонкам на выносливость в соответствии с нынешней спортивной стратегией. Во многом решение было вызвано слабыми выступлениями М8: слишком крупная для Ле-Мана машина с огромным лобовым сопротивлением не имела шансов угнаться за мелкими конкурентами. А кардинально изменить машину запрещал регламент: автомобиль должен базироваться на своём серийном собрате. Так что главным достижением гоночного купе так и останется звание главного мем-автомобиля Ле-Мана.
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