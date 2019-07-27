Две поломки вместо борьбы за поул. Полная катастрофа «Феррари»!

Феттель долго не мучился, Леклера хватило до Q3
Итоги свободных заездов Гран-при Германии давали «Феррари» все основания верить в борьбу за поул-позишен. Кто же знал, что «Скудерия» лишит шансов сама себя… Очень быстро всё закончилось для Феттеля: его автомобиль начал «глючить» на первом же круге. Как выяснилось чуть позже, возникла проблема с доставкой воздуха в турбину. Оперативно такое не исправить, так что на домашнем Гран-при Себ по сути вообще не принял участие в квалификации. И это в, вероятно, последнем немецком Гран-при в ближайшие годы…
«Феррари» сохраняла шансы на поул: на фоне соперников из «Мерседеса» Шарль Леклер смотрелся весьма шустро. Наверное, никто не поверил своим глазам, когда в начале третьего сегмента механики склонились уже над задней частью болида монегаска! Несколько минут ожидания — и Леклер вслед за напарником вылезает из машины. Шарль примет старт в гонки только десятым — абсолютный провал для «Скудерии». Причём мы помним, что это не первый случай, когда механические проблемы больно бьют по команде именно в квалификации.
В отсутствие конкурентов из «Феррари» «Мерседесу» была практически открыта дорога к поулу. Слабо верилось, что «Ред Булл» в состоянии бросить немцам вызов. Однако в итоге Ферстаппен всё-таки оказался на первой линии стартового поля, опередив Боттаса. Валттери сам виноват: он проиграл Хэмилтону три с половиной десятые, и Макс протиснулся в этот разрыв, хотя по ходу сессии вновь жаловался на наличие турболага.
Неплохо отработал субботу Пьер Гасли: уверенно дошёл до Q3 и проиграл Максу всего одну десятую. Правда, лучшее время Гасли в итоге аннулировали из-за несоблюдения границ трассы. После этого Пьер сохранил четвёртую позицию, но уже с проигрышем в семь с лишним десятых. Так или иначе, на двух первых линиях — по «Мерседесу» и «Ред Булл».
Разговор о лидерах завершаем нюансом: оба «Мерседеса», а также Леклер начнут гонку на «медиуме». Посмотрим, получат ли на первых кругах преимущество пилоты «Ред Булл» благодаря более мягкому «софту».
Древний «Хаас» и вечно молодой Кими в порядке!
У середняков — невероятная конкуренция: во втором сегменте обладатели мест от восьмого до 13-го уместились в жалкие 33 тысячные! В итоге дальше не пробились Джовинацци, Магнуссен и Риккардо. Кевин упустил шанс, когда заблокировал колёса в конце первого сегмента. Увы, остался без Q3 и Даниил Квят: болиды «Торо Россо» в Хоккенхайме просто недостаточно быстры, несмотря на новинки. Даниил запросто мог не пройти в Q2: повезло, что слабо выступил Норрис, который и сам остался 16-м, и Албона зачем-то заблокировал (Алекс — 17-й). Ну а у Квята 14-е место — спасибо Строллу, который абсолютно запорол два финальных поворота. Так или иначе, канадец прервал ужасную серию непопаданий во второй сегмент.
Лучшим в средней группе оказался переживающий очередную молодость Райкконен. Благодаря проблемам «Феррари» Кими уйдёт в бой аж пятым — причём после штрафа Гасли финн от него отстал всего-то на 16 тысячных. За пилотом «Альфы» – Ромен Грожан. Поразительно: возвращение к машине образца Мельбурна оказалось успешным. Может, «Хаасу» в принципе не нужны новинки?
На четвёртой линии стартового поля — Сайнс и Перес. Для обоих пилотов это серьёзные достижения: Карлос выступил гораздо лучше провалившегося Норриса, ну а Чеко наконец-то вернулся в третий сегмент — обновление «Рейсинг Пойнт» работает!
Рядом с Леклером будет стартовать Хюлькенберг — для Нико главным было опередить Риккардо, что удалось сделать. А вот в Q3 пилот «Рено» чуть отстал от конкурентов. Да, «Альфа» и «Хаас» в субботу были очень быстры, но за четвёртую линию можно было зацепиться.
Ну и в самом конце — про «Уильямс». Ещё не знаем, что скажут пилоты и Клэр, но отставание от средней группы никуда не делось: 1.3 даже от попавшего в трафик Албона. Расселл вновь обогнал Кубицу, но всего на десятую.
Ждём воскресенья! Может, наконец-то пойдёт дождь? В любом случае будет интересно взглянуть на борьбу «Мерседеса» и «Ред Булл» и прорыв двух «Феррари». Если, конечно, они снова не сломаются.
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.11,767
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,346
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,362
4. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,413
5. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +0,771
6. Ромен Грожан («Хаас») — +1,084
7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,130
8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,298
9. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,359
10. Шарль Леклер («Феррари»)
Не вышли в третий сегмент:
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.12,786
12. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.12,789
13. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.12,799
14. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.13,135
15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.13,450
Не вышли во второй сегмент:
16. Ландо Норрис («Макларен») — 1.13,333
17. Александер Албон («Торо Россо») — 1.13,461
18. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.14,721
19. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.14,839
20. Себастьян Феттель («Феррари»)
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