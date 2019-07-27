Две поломки вместо борьбы за поул. Полная катастрофа «Феррари»!

Феттель долго не мучился, Леклера хватило до Q3

Итоги свободных заездов Гран-при Германии давали «Феррари» все основания верить в борьбу за поул-позишен. Кто же знал, что «Скудерия» лишит шансов сама себя… Очень быстро всё закончилось для Феттеля: его автомобиль начал «глючить» на первом же круге. Как выяснилось чуть позже, возникла проблема с доставкой воздуха в турбину. Оперативно такое не исправить, так что на домашнем Гран-при Себ по сути вообще не принял участие в квалификации. И это в, вероятно, последнем немецком Гран-при в ближайшие годы…

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«Феррари» сохраняла шансы на поул: на фоне соперников из «Мерседеса» Шарль Леклер смотрелся весьма шустро. Наверное, никто не поверил своим глазам, когда в начале третьего сегмента механики склонились уже над задней частью болида монегаска! Несколько минут ожидания — и Леклер вслед за напарником вылезает из машины. Шарль примет старт в гонки только десятым — абсолютный провал для «Скудерии». Причём мы помним, что это не первый случай, когда механические проблемы больно бьют по команде именно в квалификации.



В отсутствие конкурентов из «Феррари» «Мерседесу» была практически открыта дорога к поулу. Слабо верилось, что «Ред Булл» в состоянии бросить немцам вызов. Однако в итоге Ферстаппен всё-таки оказался на первой линии стартового поля, опередив Боттаса. Валттери сам виноват: он проиграл Хэмилтону три с половиной десятые, и Макс протиснулся в этот разрыв, хотя по ходу сессии вновь жаловался на наличие турболага.

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Неплохо отработал субботу Пьер Гасли: уверенно дошёл до Q3 и проиграл Максу всего одну десятую. Правда, лучшее время Гасли в итоге аннулировали из-за несоблюдения границ трассы. После этого Пьер сохранил четвёртую позицию, но уже с проигрышем в семь с лишним десятых. Так или иначе, на двух первых линиях — по «Мерседесу» и «Ред Булл».



Разговор о лидерах завершаем нюансом: оба «Мерседеса», а также Леклер начнут гонку на «медиуме». Посмотрим, получат ли на первых кругах преимущество пилоты «Ред Булл» благодаря более мягкому «софту».

Древний «Хаас» и вечно молодой Кими в порядке!

У середняков — невероятная конкуренция: во втором сегменте обладатели мест от восьмого до 13-го уместились в жалкие 33 тысячные! В итоге дальше не пробились Джовинацци, Магнуссен и Риккардо. Кевин упустил шанс, когда заблокировал колёса в конце первого сегмента. Увы, остался без Q3 и Даниил Квят: болиды «Торо Россо» в Хоккенхайме просто недостаточно быстры, несмотря на новинки. Даниил запросто мог не пройти в Q2: повезло, что слабо выступил Норрис, который и сам остался 16-м, и Албона зачем-то заблокировал (Алекс — 17-й). Ну а у Квята 14-е место — спасибо Строллу, который абсолютно запорол два финальных поворота. Так или иначе, канадец прервал ужасную серию непопаданий во второй сегмент.

Лучшим в средней группе оказался переживающий очередную молодость Райкконен. Благодаря проблемам «Феррари» Кими уйдёт в бой аж пятым — причём после штрафа Гасли финн от него отстал всего-то на 16 тысячных. За пилотом «Альфы» – Ромен Грожан. Поразительно: возвращение к машине образца Мельбурна оказалось успешным. Может, «Хаасу» в принципе не нужны новинки?

На четвёртой линии стартового поля — Сайнс и Перес. Для обоих пилотов это серьёзные достижения: Карлос выступил гораздо лучше провалившегося Норриса, ну а Чеко наконец-то вернулся в третий сегмент — обновление «Рейсинг Пойнт» работает!



Рядом с Леклером будет стартовать Хюлькенберг — для Нико главным было опередить Риккардо, что удалось сделать. А вот в Q3 пилот «Рено» чуть отстал от конкурентов. Да, «Альфа» и «Хаас» в субботу были очень быстры, но за четвёртую линию можно было зацепиться.

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Ну и в самом конце — про «Уильямс». Ещё не знаем, что скажут пилоты и Клэр, но отставание от средней группы никуда не делось: 1.3 даже от попавшего в трафик Албона. Расселл вновь обогнал Кубицу, но всего на десятую.



Ждём воскресенья! Может, наконец-то пойдёт дождь? В любом случае будет интересно взглянуть на борьбу «Мерседеса» и «Ред Булл» и прорыв двух «Феррари». Если, конечно, они снова не сломаются.