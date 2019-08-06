Никого не жалко! Горячее возвращение в Мячково

Называть трассу в Мячково новой кажется нелогичным, потому что речь идёт об одном из старейших автодромов России. Гонки и «кузовов», и «формул» здесь проходили, казалось бы, всегда, но именно в 2019 году серия СМП РСКГ дебютировала на ADM Raceway после реконструкции трассы. И обновлённый гоночный комплекс подарил один из самых ярких уик-эндов не только текущего сезона, но и, возможно, всей истории Российской серии кольцевых гонок!



Первая же гонка «Супер-продакшена» превратилась фактически в борьбу за выживание. Сразу же после старта едва не случился массовый завал, избежать которого позволила только реакция пилотов и возможность срезать трассу из-за аварии соперников. Как бы то ни было, сразу же появилась машина безопасности, и гонка была нейтрализована. Но до всего этого дела не было пилоту Lada Sport Rosneft Андрею Петухову, который уверенно возглавил заезд и довёл его до победы.

За остальные места не просто на подиуме, но и в очковой зоне шла напряжённейшая битва. В нескольких инцидентах поучаствовал представитель Sofit Racing Team Вадим Антипов, отметился столкновениями с соперниками (и получил от судей штраф) Владислав Незванкин из заводской команды Lada, сразу несколько спортсменов сошли из-за технических проблем. В итоге в топ-3 судьба мест решилась на последнем круге после очередного рестарта — Евгений Мейтес стал вторым, а на третье место поднялся Александр Гармаш, который после столкновения и разворота по ходу гонки блестяще воспользовался контактной борьбой Вадима Антипова и Юрия Борисенко и обеспечил первый подиум для Volkswagen Scirocco в СМП РСКГ.

И если в субботу до финиша добрались семь пилотов «Супер-продакшена», то в воскресенье их оказалось ещё меньше: лишь шесть спортсменов преодолели полную дистанцию гонки, вновь изобиловавшей авариями и всевозможными инцидентами. Николай Виханский вынес Евгения Мейтеса, разбил свою Lada Vesta Владислав Незванкин, не разминулись напарники Вадим Антипов и Павел Пастушков… И это помогло Петухову одержать вторую убедительную победу за уик-энд, Борисенко — завоевать «серебро», а Павлу Гаврилушкину, который ранее гонялся в RHCCC в классе «Национальный», подняться на подиум, даже стартовав с пит-лейн!



Что до «Туринг-лайта», то здесь в первой гонке отметился Роман Голиков, который на своей Lada Granta как раз и вынес Павла Гаврилушкина из «Супер-продакшена», а Ефим Гантмахер в очередной раз продемонстрировал хрупкость седанов Ravon Nexia R3, сойдя по техническим причинам на экваторе заезда. Но без подиума Ravon Racing Team не осталась: Айдар Нуриев финишировал вторым, уступив Артёму Кабакову, но обойдя Владимира Череваня, ведущего борьбу за титул.



Зато Ravon Racing Team блестяще реабилитировалась в воскресной гонке: оба пилота оказались на подиуме «Туринг-лайта»! Гантмахер замкнул топ-3, а Нуриев стал первым. Компанию пилотам на узбекских автомобилях составил Черевань, верный немецкому хэтчбеку Volkswagen Polo. Впрочем, всё могло быть иначе, ведь к победе уверенно шёл Кабаков, но его манёвр в сражении за лидерство не оценили судьи и «наградили» Артёма штрафом, который отправил его с первого места сразу на шестое, последнее.

Но всё это померкло на фоне той феерии, которую устроили на асфальте и за его пределами участники класса S1600. В субботу в первом повороте столкнулись сразу трое: Евгений Мецкер и Роман Шушарин сошли в спровоцированной Сергеем Щеголевым аварии (виновника инцидента наказали «стоп-энд-гоу», но он хотя бы смог доехать до финиша). Немногим позже столкнулись Илья Горбатский и Филипп Тупоносов — да так, что Lada Granta последнего вылетела в гравий и перевернулась!

Закономерное появление машины безопасности уплотнило пелотон. Василию Кораблёву на KIA Rio это не помешало выиграть, Борису Шульмейстеру — привести свой Hyundai Solaris на второе место, а Руслану Нафикову на KIA Rio X-Line — стать третьим. Но главными герояими стали всё же другие пилоты — на последнем круге представитель Lada Sport Rosneft Владимир Шешенин и гонщик AG Team Павел Кузьминов устроили из кольцевых гонок абсолютно дикую смесь ралли-кросса и гонок на выживание, изрядно намяв друг другу бока. Зрители остались в восторге, а вот судьи не оценили усердные попытки пилота тольяттинской команды отвоевать позицию и наказали его после финиша.

Второй заезд был если и менее остросюжетным, то лишь самую малость. Например, первого места лишился Нафиков: судьи щедро выписали ему 30-секундный штраф за некорректный обгон Кузьминова, хотя далеко не все соперники были согласны с таким названием для Руслана. Вот и вышло так, что Павел на финише оказался победителем, а команда AG Team — абсолютным триумфатором гонки. Просто потому, что на второй позиции клетчатый флаг увидел Борис Шульмейстер, а замкнул призовую тройку американский гонщик Томас Джонсон. Блестящий этап для казанской команды!



От самой мощной техники класса «Туринг» на ADM Raceway ждали ещё большего безумия в гонке, но пилоты проявили завидную мудрость и не стали устраивать побоища. Борьба и обгоны были, но почти все — в рамках правила и без перехода той грани, когда красивое спортивное сражение превращается в дворовые «покатушки» с битой техникой. Правда, без сошедших всё же не обошлось — Алексей Дудукало из Lukoil Racing Team стал жертвой вынесшего его Александра Марушко, которого судьи за этот проступок и вовсе дисквалифицировали.



В итоге Иван Лукашевич и Дмитрий Брагин на хэтчбеках Hyundai i30N TCR порадовали подиумами свои команды Lukoil Racing Team и Taif Motorsport, став третьим и вторым соответственно. Ну а победителем оказался Клим Гаврилов (Audi RS3 LMS) из команды Carville Racing. Более того, гонщик снова оформил «большой шлем» — второй кряду после своего триумфа в Казани. В Мячково молодой петербуржец вновь завоевал поул, лидировал от старта до финиша и показал лучшее время круга.

Вторая гонка «Туринга» запомнилась плотной борьбой и острыми моментами, а также тактическими играми. Например, в Lada Sport Rosneft решили помочь своему лидеру Кириллу Ладыгину — его пропустил на первую позицию напарник Михаил Грачёв, который уверенно шёл ко своей второй победе, но поставил командные интересы выше личных. А вот в Carville Racing делать этого не стали. Так что Клим Гаврилов остался в шаге от подиума, зато его напарник Григорий Бурлуцкий за рулём Volkswagen Golf VII GTI TCR приехал на третье место, завоевав свой первый подиум в серии.



Новый-старый автодром в календаре СМП РСКГ дебютировал очень ярко. Масса запоминающихся моментом во всех гонках, новые лица на пьедестале почёта и напряжённое сражение от старта и до финиша — можно ли мечтать о большем? Мечтать-то можно, а вот получится ли сделать гонки российского «кольца» ещё интереснее — ответ на этот вопрос даст шестой этап серии, который 17-18 августа примет ещё одна подмосковная трасса Moscow Raceway.