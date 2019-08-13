Год назад Албон был никому не нужен, а теперь обставил Квята. Не желайте ему зла

Команда «Ред Булл» официально объявила о замене Пьера Гасли, но на смену французу пришёл не Даниил Квят, как многие ожидали, а Александер Албон, у которого за плечами всего 12 гонок Формулы-1. Кто такой Албон и почему не стоит желать ему зла даже из самой большой любви к российскому пилоту.

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От временного контракта до Формулы-1

Перед стартом сезона-2018 у Александера Албона не было контракта даже в Формуле-2. В 2016-м пилот из Таиланда занял второе место в GP3, уступив Шарлю Леклеру, а на следующий год дебютировал в Ф-2 — без громких успехов. По итогам сезона Албон расположился на десятой позиции, в то время как его напарник — не хватавший звёзд с неба японец Нобухару Мацусита — стал шестым, выиграв пару воскресных гонок.



К апрелю у Албона не было ни контракта на выступления в сезоне-2018, ни спонсорского бюджета. Неожиданно пилота пригласила к себе команда DAMS — один из лидеров серии. Предложение состояло из двух гонок с условием покинуть кокпит, когда менеджеры найдут гонщика с бюджетом. Однако внезапно Александер поехал очень здорово и стал одним из лидеров — победа в Баку (в основной гонке), второе место в Барселоне.

Первая победа Албона в Формуле-2 Фото: FIA F2 Championship

В Монако и Франции Албон остался без очков и отстал от лидеров чемпионата, хотя было ясно, что только он способен регулярно навязывать борьбу Джорджу Расселлу и Ландо Норрису, делившим титул. Во второй половине сезона Александер ещё прибавил: три победы, включая этап в Сочи, и ещё три подиума — в том числе в Монце.



По итогам сезона Албон занял третье место в чемпионате — ему всего семи баллов не хватило до Норриса, а Расселл на последних этапах был уже недосягаем. За год Александер набрал в два с лишним раза больше очков, чем более опытный напарник Николас Латифи. Именно это позволило DAMS выйти на третье место командного зачёта — иначе французам было бы непросто удержаться даже в топ-5.



Отличный сезон и нехватка пилотов в программе «Ред Булл» — и в сезоне-2019 Албон оказывается за рулём «Торо Россо», бок о бок с Даниилом Квятом.

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Буддистское спокойствие

На фоне более опытного напарника Албон тоже смотрелся неплохо — и во многом благодаря психологическому настрою. Новичок допускал ошибки, но признавал их и двигался дальше. К летнему перерыву Александер набрал 16 очков, всего пару баллов уступая Строллу, Магнуссену и Хюлькенбергу. В квалификациях же Албон идёт вровень с Квятом — 6:6.



В чём-то этот успех можно объяснить опытом гонщика. В Формуле-1 это его первый сезон, но он с 2012 года выступает в молодёжных «формулах», а в картинге — с восьми лет. Тогда — в 2012-м — Албон был пилотом молодёжной программы «Ред Булл», но австрийцы помогали тайцу всего год — и после неудачного дебюта в Еврокубке Формулы «Рено» гонщику пришлось самостоятельно искать спонсоров. Хотя в картинге Албон считался одним из лучших.

Александер Албон , Шарль Леклер и Ник де Врис на подиуме гонки GP3 в Шпильберге, 2016 год Фото: FIA F3 Championship

Александер с этим справился, но в 2016-м его поджидал ещё один удар — Шарль Леклер. Албон оказался с монегаском в одной команде и, хотя оказался сильнейшим из партнёров Леклера, оказался в тени его стремительного чемпионства. А затем был не самый сильный дебют в Формуле-2 — потеря спонсорской поддержки, места в команде и внезапное предложение от DAMS.



Прежний опыт, похоже, научил Албона, что продолжать бороться нужно даже тогда, когда шансов вроде бы нет. Знаете ли вы ещё один такой пример, когда гонщик не мог найти себе место даже в Формуле-2, а через полтора года оказался пилотом топ-команды в Формуле-1? А Албон знает.

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Самый большой шанс

Переход в «Ред Булл» — самый большой шанс в карьере Албона, возможно, её кульминация. Однако это также будет и самый трудный период в его жизни — ещё никогда он не выступал под таким давлением и на таком уровне. С другой стороны, подобный опыт у него уже был в 2016 году — с Шарлем Леклером в GP3. То есть гонщик более или менее представляет, что его ждёт по соседству с Максом Ферстаппеном.



В то же время никто не говорит, что Албон поедет за «Ред Булл» и в 2020 году — руководство команды будет оценивать его выступления с тем, чтобы ближе к Гран-при Абу-Даби (а то и после него) принять взвешенное решение о составе. В шорт-листе также и Даниил Квят.