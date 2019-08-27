Все говорят, что дрифт — модно и круто. Но как туда попасть и не облажаться?

Сегодня Российская Дрифт Серия — едва ли не главный тренд на отечественной автоспортивной сцене. Не каждая российская серия может похвастаться полными трибунами – это правда крута. Но как эта дисциплина устроена изнутри? Как начать карьеру в дрифте и что для этого нужно? В поисках ответов на эти вопросы корреспондент «Чемпионата» отправился на трассу «Атрон», где в эти выходные состоялись сразу два этапа региональных серий РДС.

Из Need for Speed на реальную трассу

К дрифту приходят по-разному — кому-то понравился фильм «Форсаж», кто-то увидел записи соревнований и захотел уметь также. А кто-то «прикипел» к управляемому заносу на ночных нелегальных покатушках по городу.



«Я помню, в каком-то из Need for Speed я разгонялся, срывался в занос и ставил машину боком — и мне уже тогда понравилось, — вспоминает Олег Зубенко, один из дебютантов РДС Юг. — А потом по одному из телеканалов я увидел трансляцию американской Формулы Дрифт — и просто „залип“. Мне было лет 12, может, даже меньше. Пару раз выезжал по ночам на улицу, но мне совершенно не понравилось — город не засыпает никогда, думаешь не о том, как ехать, а как ни во что не врезаться. К тому же, этим подвергаешь риску не только себя. А тут появился чемпионат РДС Юг, и я понял, что ближе к RDS GP, чем в этой серии, я не стану».

Олег Зубенко на этапе РДС Юг в Ростове-на-Дону Фото: Пресс-служба РДС Юг/Сергей Скибин

Региональные серии, такие как РДС Юг или РДС Запад, являются финальной ступенью перед RDS GP, и зачастую сюда приходят пилоты с опытом выступлений в локальных соревнованиях. Но в то же время пример Зубенко показывает, что и здесь можно поехать практически с нуля — нужна лишь лицензия пилота начального уровня и автомобиль с каркасом безопасности.



«С первого этапа больше всего запомнилось, как я стою в тренировке одним из первых в очереди, передо мной машина едет на прогрев, пилоту показывают — давай, крутись, прогревай. А я сижу и думаю: „А это обязательно?“, — вспоминает Олег. — Тогда я вообще не понимал, куда ехать и что делать. Выехал, прогрелся, смотрю — машина поехала, прошёл квалификацию — в первом же этапе! И не последним!».

Победа за 8 секунд. Как дрэг-рейсинг выглядит изнутри Если вы думаете, что проехать по прямой 402 метра легко и всё решают лишь лошадиные силы, то вы ничего не знаете о дрэг-рейсинге.

Чтобы всё чётенько

Другой дебютант этого года — Аким Онегов — ранее выступал в соревнованиях в Башкортостане, причём, по собственному признанию, попал пилот туда чуть ли не случайно. «Раньше мне очень нравился дрэг-рейсинг — я попробовал, но не получил того адреналина, который хотелось бы. А потом познакомился с Юрой Невским и как-то подсел на дрифт, — говорит Онегов. — Я только взял себе машину, поставил подвеску с выворотом и поехал тренироваться — а на трассе в этот момент был этап BDS — Башкортостанской Дрифт Серии. Записался, прошёл квалификацию — очень радовался, потому что тогда вообще не знал, как ездить. И после этого понял, что парные заезды — это очень круто, и пошел дальше — в РДС Запад».



Похоже, прежний опыт помог: в своём дебюте в РДС Запад Аким завоевал третье место, а уже на следующем этапе стал вторым.



Таким образом, выйти на старт этапа РДС Юг, например, можно и без опыта, но, как и в любом другом виде спорта, он будет полезен. Тем не менее именно для этого — получить опыт и подготовиться к переходу в RDS GP и существуют региональные серии. По уровню спортивной организации — качеству и подготовке трасс, судейству — они не уступают старшему первенству.

Илья Фёдоров на этапе РДС Юг в Ростове-на-Дону Фото: Пресс-служба РДС Юг/Сергей Скибин

«Если ты участвуешь в чемпионате Юга или Запада, само собой тебе придётся научиться работать с документами, регламентом. Нужно про читать его — и не раз, чтобы знать, что вообще происходит и как судится чемпионат, какие есть правила поведения на трассе, — объясняет Илья Фёдоров, многократный чемпион РДС Восток и один из лучших дрифтеров страны. — И вот пока ты участвуешь, ты должен накопить опыт как в пилотировании, так и в постройке машины. И если всё будет чётенько, приезжаешь на RDS GP на подготовленной технике и скиллах и начинаешь ездить».

17 лет назад Россия получила первого пилота Формулы-1. Всё кончилось скандалом В Гран-при Злобин не поехал. Зато успел поцапаться с Монтойей, а «Минарди» угрожала «Газпрому». А потом Сергея пугали бомбой под машиной.

Цена вопроса

Для выступлений в региональных сериях не нужны столь же мощные бюджеты и автомобили, как в RDS GP, хотя и здесь выступления стоят отнюдь не дёшево. Подсчитать точную сумму на весь сезон довольно сложно — всё зависит от размера команды. Кроме того, неизвестно, какая сумма уйдёт на устранение неполадок.



«Если ничего не сломалось, то этап обходится в 50-60 тысяч рублей — и это без резины, — рассказывает Зубенко. — Машину строить дорого. Вот нормальный JZ (двигатель производства „Тойоты“ — прим. „Чемпионата“) на ковке, с хорошими запчастями, с хорошей турбиной — это почти миллион. И это только железо, а нужно ещё добраться до этапа, гостиницу оплатить — это же никто не считает. К бюджету надо подходить так, чтобы его хватило, потому что можно потратить почти всё сразу и тогда весь сезон застопорится. Деньги — краеугольный камень этого спорта».

Помимо денег дрифт требует огромной самоотдачи и железных нервов. «Перед заездом нервишки шалят. Вроде на тренировке ездишь, везде всё понятно, но когда понимаешь, что все смотрят и ждут от тебя выступления, облажаться нельзя — на этой ноте становится ещё тяжелее ехать. Очень нервничал, когда приехал на этап РДС Запад, но после тренировок успокоился, перестал переживать, — вспоминает Онегов. — Не надо сразу ставить себе высокие цели. Надо просто кататься в своё удовольствие и тогда что-то получится».

Аким Онегов на подиуме этапа РДС Запад в Тольятти Фото: Пресс-служба РДС Юг/Марк Шишкин

«RDS GP сейчас это третья самая сильная серия в мире, — считает пилот Юрий Невский из Уфы. — РДС Запад сейчас — это классический РДС 2013-2014 годов, где у пилотов примерно равная мощность, а потому есть конкуренция». Невский занимается дрифтом с 2011 года, он также является одним из опытнейших российских пилотов, однако продолжает выступать в региональных сериях. «Сейчас для меня это хобби. Тренируюсь, выплёскиваю адреналин», — объясняет Юрий.

В Америке механика посадили за руль. Вышло паршиво Менять колёса у Тимми Пальюзо получается гораздо лучше. Над его результатами посмеётся даже «Уильямс».

Дрифт как смысл жизни

«Всеми силами пытаюсь сделать дрифт смыслом жизни, готов всё ради этого сделать. Пока получается плохо, но мы очень стараемся. Мы будем в RDS GP — это не обсуждается, это лишь вопрос времени, — добавляет Зубенко. — Мы никогда не бросим — даже если машина сейчас пополам треснет, мы к следующему этапу сделаем ещё одну».



В Рязани Зубенко не повезло — не прошёл квалификацию этапа РДС Юг. Не слишком сильно выступил и Аким Онегов — в рамках этапа РДС Запад он выбыл уже на стадии ТОП-32. Зато в минувший уик-энд блеснул Илья Полищук — молодой петербуржец уже выступал в локальных состязаниях по дрифту, хотя на столь быстрой и мощной трассе выступал впервые. Сначала Илья выиграл этап РДС Юг, а на следующий день стал третьим в РДС Запад и победил в Суперкубке, где разыгрывался сертификат на сто тысяч рублей от компании Aimol. «Было очень волнительно — мы пришли из младшей серии, там скорости поменьше, а здесь всё куда более динамично, — рассказал Полищук. — К финалу уже более или менее привык к машине и поехал „на все бабки“».

Этап РДС Запад в Рязани Фото: Пресс-служба РДС Запад/Марк Шишкин

Для первенства РДС Запад соревнования в Рязани стали последними в этом сезоне, а финал РДС Юг состоится в середине сентября в Краснодаре — и минувший сезон показал, что такие первенства нужны. Часто говорят о том, что в России автоспорт развит не так, как на Западе, однако развитие этой индустрии должно происходить снизу — чтобы в Формуле-1 было много наших пилотов, нужна сильная Формула-4. Тоже самое касается дрифта и, благодаря региональным первенствам, в этой дисциплине выстраивается логичная пирамида. Так что болельщики могут быть спокойны — у нынешних лидеров отечественного дрифта подрастает достойная смена, а профессиональный автоспорт ближе, чем может показаться.



P.S. Ни для кого не секрет, что автоспорт — весьма накладное и дорогостоящее увлечение. Однако настоящий масштаб задачи со стороны оценить невозможно, ведь порой даже просто дорога до трассы может стать едва ли не сложнее выступления на соревнованиях. Вот вам ещё одна история от Олега Зубенко: «С трудом добрались в Рязань. Тысячу километров ехали, потеряли прицеп — его просто не пустили на границе. Он сейчас где-то в поле лежит. В Россию я машину на тросе перетянул, скрутили колёса и бросили прицеп в поле. Погрузили машину на эвакуатор, довезли до Ростова, а эвакуатор сломался по пути — в пять утра. Нашёл прицеп в аренду — на каком-то армянском учёте. Приехали сюда, поехали на совершенно сырой машине — но пока она не взорвалась, всё нормально. Руки не рулят, ноги не нажимают, но тачка прёт!»