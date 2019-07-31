В Америке механика посадили за руль. Вышло паршиво

Менять колёса у Тимми Пальюзо получается гораздо лучше. Над его результатами посмеётся даже «Уильямс».

В минувший уик-энд в Лексингтоне прошёл очередной этап серии IndyCar, и Такума Сато, уже много лет весьма успешно гоняющийся в США, остался без своего традиционного сменщика заднего левого колеса. А всё потому, что Тимми Пальюзо в этот раз решил сам выступить за рулём — правда, не в IndyCar, а в младшей серии USF2000.

«Конечно, для меня это не просто обычный гоночный уик-энд, — шутит 26-летний Пальюзо, пародируя стандартное клише интервью с пилотом. — Я очень волнуюсь, но мне интересно вернуться в гоночное кресло, изучить всё на тренировках, поскольку сейчас самое главное — понять и разобраться во всём, чтобы, когда придёт время, применить полученный опыт».

Тимми Пальюзо 26 лет — довольно много по меркам серии USF2000, являющейся своего рода аналогом Формулы-3 в контексте IndyCar. Тимми с детства занимался различными видами спорта, но особенно тяготел к хоккею и гонкам.

Пальюзо сам часто играет в хоккей. Тимми болеет за «Вашингтон» и поздравил в своём инстаграме Александра Овечкина, когда россиянин наконец выиграл Кубок Стэнли. «Любой игрок уже давно ушёл бы из команды, чтобы выиграть кубок, но преданность этих парней делает их по-настоящему великими», — написал Тимми.

Время от времени Пальюзо выступал в местных любительских картинговых гонках — и одерживал в них победы, а в 2017 году выиграл танцевальный конкурс и стал пассажиром гоночного такси, за рулём которого сидел Марио Андретти — чемпион Формулы-1 и IndyCar.

На более серьёзный уровень увлечение гонками вышло осенью прошлого года, когда он провёл тренировочный уик-энд в рамках программы подготовки «Дорога на Инди», получив базовые представления об управлении машиной с открытыми колёсами.

Найти финансовую поддержку для развития карьеры Пальюзо не удалось, однако он сумел попасть в Rahal Letterman Lanigan Racing серии IndyCar в качестве сменщика шин Такумы Сато на пит-стопе. В составе команды Сато Пальюзо стал одним из тех, кто одержал победу на «Барбере» в начале сезона.

Вскоре Пальюзо нашёл спонсора и с его поддержкой смог заявиться на этап USF2000 в Мид-Огайо — это первые официальные соревнования в карьере Тимми.

Увы, пока Тимми не может на равных сражаться с соперниками. В тренировках он отстал от лидера на пять секунд (остальные проигрывали не более двух) и оказался безнадёжно последним в квалификации, отстав в гонке на два круга. Во втором заезде всё оказалось ещё хуже: семь секунд отставания в квалификации и вылет на первом же круге. Тимми смог вернуться на трассу, но закончил гонку предпоследним.

Самая короткая карьера в Формуле-1 длилась 2 метра. Уникальный антирекорд За Эрнста Лоофа обидно: создавал автомобили, которые выиграли знаменитые гонки, но больше всего запомнился нелепым достижением.

«Лишь в четвёртый раз сев в эту машину, нам удалось добиться серьёзного темпа, — написал у себя в блоге Пальюзо. — С нетерпением жду следующей возможности и хочу поблагодарить каждого, кто помог мне оказаться здесь. Скоро я вернусь за руль!»

Кстати, от основной работы механик вовсе не отлынивал: во время уик-энда он постоянно менял гоночный комбинезон на форму механика и работал с машиной Сато. Хуже всего было в субботу, когда между квалификацией IndyCar и первой гонкой USF2000 было совсем немного времени.

Поехать за свой счёт, чтобы бесплатно работать ночью? Да, и не каждого возьмут! Зачем люди за свой счёт едут на «24 часа Ле-Мана», чтобы работать маршалами или поддержать своих?

До конца сезона USF2000 остаётся два этапа — Портленд и Лагуна Сека. Конечно, шансов на победу у Пальюзо нет, но будет интересно проследить за прогрессом пилота, который вышел на трассу без многолетней подготовки с тренерами.

К слову, у самого Такумы Сато дела в Мид-Огайо тоже шли так себе — японец занял только 19-е место, хотя и сохраняет теоретические шансы на чемпионство.