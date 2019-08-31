«Рискуя жизнью, гнался за мечтой». Пилоты прощаются с погибшим Антуаном Юбером

На втором круге гонки Формулы-2 в Бельгии произошла трагедия — разбился 22-летний гонщик, действующий чемпион серии GP3, один из наиболее ярких молодых талантов — Антуан Юбер. Автомобиль француза после контакта с одним из соперников вылетел в отбойники, откуда его бросило обратно на трассу — в этот момент на высокой скорости в него врезался один из соперников.

Машина не сумела защитить своего ездока. Врачи на протяжении полутора часов боролись за жизнь гонщика, но от полученных травм он скончался.Автоспортивный мир прощается с пилотом, которому прочили большое будущее в Формуле-1.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Если кто-то из вас, наслаждаясь нашим спортом по телевизору, хотя бы на секунду допускает, что мы гоняемся в полной безопасности, то он глубоко заблуждается. Выезжая на трассу, каждый гонщик ставит на кон свою жизнь — и люди должны это ценить. Сейчас это происходит не в полной мере — как со стороны болельщиков, так и со стороны тех, кто работает в этом спорте. Антуан — герой, поскольку, рискуя жизнью, он гнался за своей мечтой. Печально, что это произошло. Давайте помнить о нём. Покойся с миром, брат», — Льюис Хэмилтон (сторис в личном инстаграме).

«Не могу поверить. Покойся с миром», — Шарль Леклер в своём инстаграме.



«В это трагическое время наши мысли с семьёй и друзьями Антуана. Это был яркий молодой человек. Его выступления и поведение как на трассе, так и вне её были по-настоящему джентльменскими. Было приятно видеть его членом нашей академии. Нам будет не хватать его в Энстоуне и в Вири. Но его дух останется с командой и мы будем пилотировать в его память», — руководитель команды «Рено» Сириль Абитебуль. Юбер был слушателем Академии «Рено».

«Не могу в это поверить. Мы были одного возраста, вместе начинали и годами боролись на трассе. Покойся с миром, Антуан», — Эстебан Окон в твиттере.



«Просто невозможно подобрать правильные слова в столь кошмарные моменты, как этот. Сегодняшние события — жёсткое напоминание, что спорт, который мы так любим, всё ещё остаётся очень опасным. Именно поэтому все мы должны продолжить работу по повышению безопасности, чтобы удостовериться, что такие инциденты больше не будут происходить. От лица „Скудерии“ я обещаю, что мы будем работать ещё упорнее в этой области. Все в команде связывают свои мысли и отправляют свою энергию Хуану Мануэлю, который продолжает бороться за собственное восстановление, а также семье, друзьям и близким Антуана в этот ужасный момент», — руководитель команды «Феррари» Маттиа Бинотто.

Перспективный гонщик погиб в самом знаменитом повороте мира. Прощай, Антуан… Рецепта против аварии на скорости под 300 км/ч не придумать… На удар страшно смотреть.

«Я глубоко потрясен трагедией, случившейся с Антуаном Юбером. Это ужасно. Все мои мысли с семьей, друзьями, командой и любимыми Антуана», — Макс Ферстаппен в личном твиттере.

«Просто не могу в это поверить! Я знал Антуана по молодёжной академии „Рено“. Это был молодой, талантливый и очень быстрый пилот. Покойся с миром. Все мои мысли с его семьёй и Хуаном-Мануэлем Корреа, который также пострадал в этой страшной аварии», — Сергей Сироткин в инстаграм-аккаунте.

«Поверить в это не могу. Покойся с миром, друг», — Джордж Расселл в “твиттере”. Британец выступал вместе с Юбером за ART в GP3 в 2016 году.



«К сожалению, сегодня автоспорт переживает трагическую утрату пилота Формулы-2 Антуана Юбера. Это ужасно грустный момент для всего сообщества автоспорта. От имени команды „Торо Россо“ я бы хотел выразить наши глубокие соболезнования семье и друзьям Юбера в столь сложное для них время. Также наши мысли с Хуаном Мануэлем Корреа, надеемся, что он полностью восстановится», — руководитель «Торо Россо» Франц Тост.

У второго участника аварии в Формуле-2 переломы обеих ног, состояние стабильное

«Нет слов. Мои глубочайшие соболезнования семье Антуана и его друзьям. Покойся с миром», — Карлос Сайнс.



«В такие моменты почти невозможно найти правильные слова. Мы все были опустошены, услышав новости о сегодняшней гонке Формулы 2. Антуан был удивительным человеком и потрясающе талантливым пилотом, который уже немалого добился. Мы выражаем свои соболезнования семье, друзьям и близким Антуана», — глава «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр.

«Мы были глубоко расстроены, узнав о смерти Антуана Юбера. От имени всей компании „Хонда“ я выражаю искренние соболезнования семье и друзьям Антуана», — Тойохару Танабе, глава программы «Хонды» в Формуле-1.



«Ужасные новости. Выдающийся талант ушёл слишком рано. Мои глубочайшие соболезнования его семье, команде „Арден“ и всей Формуле-2», — Карун Чандок, экс-пилот Формулы-1 и телевизионный эксперт.

«У меня нет слов. Мы потеряли одного из лучших — и одного из моих ближайших друзей в паддоке. Антуан, с тобой будут ангелы, а мы уже по тебе скучаем. Покойся с миром», — Луи Делетраз, пилот Формулы-2.

«Опустошены новостями о трагической утрате. Все наши мысли с семьёй и друзьями Антуана. Мы тебя не забудем», — официальный аккаунт Формулы-1.