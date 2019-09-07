7 пилотов из 9 не успели на быстрый круг! Фарс вместо квалификации в Монце

Минус Макс и Кими

В тренировках перед квалификацией — уже второй уик-энд подряд — лидировали пилоты «Феррари». Правда, «Мерседес» и «Ред Булл» в этот раз были куда ближе к красным машинам, чем в Спа, однако, по слухам, «Скудерия» не использовала максимального режима работы своих силовых установок и по желанию могла прибавить. И в первом сегменте «Феррари» косвенно подтвердила, что слухи верны — Шарль Леклер на «медиуме» проехал круг быстрее, чем все остальные на «софте».

Кроме того, один из соперников выбыл ещё до решающих кругов — двигатель Макса Ферстаппена потерял мощность ещё до того, как голландец показал зачётное время. Это был первый вылет Макса в Q1 в этом сезоне. Впрочем, Ферстаппен и без того должен был стартовать с последних позиций за использование четвёртой силовой установки.

Сражение в финальном сегменте началось с сильного круга Леклера, однако вскоре было прервано вылетом Кими Райкконена. Финн ещё во втором сегменте не удержал машину в «Лесмо», но успел вернуться в боксы и проехать хорошую попытку, чтобы выйти в финал, однако теперь Кими «убрался» в «Параболике» без шансов вернуться на трассу самостоятельно. Чтобы эвакуировать «Альфа Ромео», судьи вывесили красные флаги.

Квят раскритиковал экс-напарника, которого все хвалили. Не пожалеет ли? Нетипичная для Формулы-1 откровенность в исполнении россиянина. Ну а почему все забыли про его собственный прорыв?

Соперники сами отдают поул

По итогам первых попыток Леклер опередил Хэмилтона на четыре сотых секунды, Валттери показал третье время — в пяти сотых позади Шарля. На вторые попытки каждый из пилотов пытался уехать в последний момент, но получить «воздушный мешок» от пилотов впереди. Девять пилотов (все, кроме разбившегося Кими) начали играть в поддавки и пропускать друг друга — и в итоге Хэмилтон, Боттас и Феттель так и не успели на решающую попытку!

Шарль Леклер успел, но не стал атаковать, потому что опередить монегаска уже никто не мог. Хэмилтон и Боттас остались на втором и третьем местах, Феттель занял только четвёртое место, а на пятой и шестой позициях расположились гонщики «Рено» — Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг.

Карлос Сайнс на вторую попытку успел и даже улучшил своё время, но всё равно не смог подняться выше седьмого места. Забавно, что Александер Албон и Лэнс Стролл не успели показать результата ни в первой попытке (Албону помешали красные флаги, Стролл не выезжал), ни во второй (не успели начать быстрый круг до клетчатого флага).

Одиннадцатую позицию занял Антонио Джовинацци — итальянец достаточно высоко стартует и сможет выбирать тип резины на первый отрезок гонки. 12-е место занял Кевин Магнуссен — датчанин не улучшил во второй попытке и вряд ли будет доволен своим выступлением. Могло быть и хуже.

Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация



1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.19,307

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,039

3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,047

4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,150

5. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,532

6. Нико Хюлькенберг («Рено») — +0,742

7. Карлос Сайнс («Макларен»)

8. Александер Албон («Ред Булл») — +0,714

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,191

10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,208



Не прошли в третий сегмент



11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.20,517

12. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.20,615

13. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.20,630

14. Ландо Норрис («Макларен») — 1.21,068

15. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.21, 125



Не прошли во второй сегмент



16. Ромен Грожан («Хаас»)

17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

18. Джордж Расселл («Уильямс»)

19. Роберт Кубица («Уильямс»)

20. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Квят — 13-й, опередил Гасли

Первая попытка во втором сегменте у Квята получилась не слишком удачной — 1:21.0 — даже медленнее, чем у некоторых пилотов, выбывших в Q1. во второй россиянин улучшил — 1:20.8 — и дотянулся до десятой позиции. Круг получился довольно сильным, поскольку в этот момент трасса была чуть медленнее, чем ещё несколько минут назад. Так, Пьер Гасли, ехавший позади россиянина, уступил ему почти девять десятых.

Квят успел пойти на третью попытку — и вновь улучшил: 1:20.6, однако многие другие тоже смогли прибавить, и в итоге россиянин занял 13-ю позицию. Но с учётом штрафов других пилотов она превратится в 12-ю или даже 11-ю — зависит от степени повреждения машины Райкконена.

На 14-й позиции расположился Ландо Норрис, 15-м стал Пьер Гасли — оба, впрочем, изначально были оштрафованы за замену моторов перед уик-эндом. 16-м квалифицировался Ромен Грожан — и это уже третий вылет француза в первом сегменте в этом году. Серхио Перес остался лишь на 17-й строчке — на прогревочном круге перед второй попыткой его машина просто остановилась в «Курва Гранде». 18-е и 19-е места заняли пилоты «Уильямса» — Расселл в 14-й раз в 14 квалификациях опередил Роберта Кубицу.

Замкнул протоколы Макс Ферстаппен — формально он не прошёл квалификацию. Тем не менее он наверняка получит допуск на старт и разделит последние ряды решётки с Гасли, Норрисом или Пересом.

Гран-при Италии стартует в воскресенье 8 сентября в 16:10 по московскому времени.