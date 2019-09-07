7 пилотов из 9 не успели на быстрый круг! Фарс вместо квалификации в Монце

Минус Макс и Кими
В тренировках перед квалификацией — уже второй уик-энд подряд — лидировали пилоты «Феррари». Правда, «Мерседес» и «Ред Булл» в этот раз были куда ближе к красным машинам, чем в Спа, однако, по слухам, «Скудерия» не использовала максимального режима работы своих силовых установок и по желанию могла прибавить. И в первом сегменте «Феррари» косвенно подтвердила, что слухи верны — Шарль Леклер на «медиуме» проехал круг быстрее, чем все остальные на «софте».
Кроме того, один из соперников выбыл ещё до решающих кругов — двигатель Макса Ферстаппена потерял мощность ещё до того, как голландец показал зачётное время. Это был первый вылет Макса в Q1 в этом сезоне. Впрочем, Ферстаппен и без того должен был стартовать с последних позиций за использование четвёртой силовой установки.
Сражение в финальном сегменте началось с сильного круга Леклера, однако вскоре было прервано вылетом Кими Райкконена. Финн ещё во втором сегменте не удержал машину в «Лесмо», но успел вернуться в боксы и проехать хорошую попытку, чтобы выйти в финал, однако теперь Кими «убрался» в «Параболике» без шансов вернуться на трассу самостоятельно. Чтобы эвакуировать «Альфа Ромео», судьи вывесили красные флаги.
Соперники сами отдают поул
По итогам первых попыток Леклер опередил Хэмилтона на четыре сотых секунды, Валттери показал третье время — в пяти сотых позади Шарля. На вторые попытки каждый из пилотов пытался уехать в последний момент, но получить «воздушный мешок» от пилотов впереди. Девять пилотов (все, кроме разбившегося Кими) начали играть в поддавки и пропускать друг друга — и в итоге Хэмилтон, Боттас и Феттель так и не успели на решающую попытку!
Шарль Леклер успел, но не стал атаковать, потому что опередить монегаска уже никто не мог. Хэмилтон и Боттас остались на втором и третьем местах, Феттель занял только четвёртое место, а на пятой и шестой позициях расположились гонщики «Рено» — Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг.
Карлос Сайнс на вторую попытку успел и даже улучшил своё время, но всё равно не смог подняться выше седьмого места. Забавно, что Александер Албон и Лэнс Стролл не успели показать результата ни в первой попытке (Албону помешали красные флаги, Стролл не выезжал), ни во второй (не успели начать быстрый круг до клетчатого флага).
Одиннадцатую позицию занял Антонио Джовинацци — итальянец достаточно высоко стартует и сможет выбирать тип резины на первый отрезок гонки. 12-е место занял Кевин Магнуссен — датчанин не улучшил во второй попытке и вряд ли будет доволен своим выступлением. Могло быть и хуже.
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.19,307
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,039
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,047
4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,150
5. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,532
6. Нико Хюлькенберг («Рено») — +0,742
7. Карлос Сайнс («Макларен»)
8. Александер Албон («Ред Булл») — +0,714
9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,191
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,208
Не прошли в третий сегмент
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.20,517
12. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.20,615
13. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.20,630
14. Ландо Норрис («Макларен») — 1.21,068
15. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.21, 125
Не прошли во второй сегмент
16. Ромен Грожан («Хаас»)
17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
18. Джордж Расселл («Уильямс»)
19. Роберт Кубица («Уильямс»)
20. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
Квят — 13-й, опередил Гасли
Первая попытка во втором сегменте у Квята получилась не слишком удачной — 1:21.0 — даже медленнее, чем у некоторых пилотов, выбывших в Q1. во второй россиянин улучшил — 1:20.8 — и дотянулся до десятой позиции. Круг получился довольно сильным, поскольку в этот момент трасса была чуть медленнее, чем ещё несколько минут назад. Так, Пьер Гасли, ехавший позади россиянина, уступил ему почти девять десятых.
Квят успел пойти на третью попытку — и вновь улучшил: 1:20.6, однако многие другие тоже смогли прибавить, и в итоге россиянин занял 13-ю позицию. Но с учётом штрафов других пилотов она превратится в 12-ю или даже 11-ю — зависит от степени повреждения машины Райкконена.
На 14-й позиции расположился Ландо Норрис, 15-м стал Пьер Гасли — оба, впрочем, изначально были оштрафованы за замену моторов перед уик-эндом. 16-м квалифицировался Ромен Грожан — и это уже третий вылет француза в первом сегменте в этом году. Серхио Перес остался лишь на 17-й строчке — на прогревочном круге перед второй попыткой его машина просто остановилась в «Курва Гранде». 18-е и 19-е места заняли пилоты «Уильямса» — Расселл в 14-й раз в 14 квалификациях опередил Роберта Кубицу.
Замкнул протоколы Макс Ферстаппен — формально он не прошёл квалификацию. Тем не менее он наверняка получит допуск на старт и разделит последние ряды решётки с Гасли, Норрисом или Пересом.
Гран-при Италии стартует в воскресенье 8 сентября в 16:10 по московскому времени.
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