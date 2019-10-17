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Великие команды Формулы-1: «Феррари», «Мерседес», «Уильямс», «Макларен»

Выбираем главную команду-доминатора Формулы-1
«Чемпионат»
«Мерседес» круче всех в истории? Выбираем главную команду-доминатора Формулы-1
Кто всё-таки является самой могучей силой в истории Формулы-1?
Авто / Формула-1 0

После победы Валттери Боттаса и третьего места Льюиса Хэмилтона на Гран-при Японии «Мерседес» завоевал шестой кряду Кубок конструкторов. Кроме того, гонщики «Феррари» потеряли даже теоретические шансы на победу в личном зачёте: здесь титул тоже возьмёт Хэмилтон или — если случится что-то невероятное — Боттас.

Таким образом, на счету «Мерседеса» шесть личных и шесть командных побед подряд, что является рекордом Формулы-1. Можно ли после этого назвать «серебряные стрелы» наиболее доминирующей командой во всей истории чемпионата мира? Мы решили поинтересоваться мнением читателей, подобрав для «Мерседеса» сразу шесть достойных конкурентов — от «Лотуса» до «Феррари». Выбирайте команду, которая, по вашему мнению, была мощнее всех!

Если у вас не грузится опрос, можно пройти его по ссылке:
Выбери сильнейшую команду в истории Формулы-1

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