Белорусский гонщик Александр Малыхин попал в серьезную аварию на этапе WEC в Спа

Белорусский гонщик Александр Малыхин попал в серьезную аварию на проходящем в этот уикенд этапе гонок на выносливость WEC «6 часов Спа-Франкошамп».

36-летний пилот, выступающий за команду «Порше» в классе LMGT3, попал во время квалификации в аварию на выходе из четвёртого поворота и серьёзно разбил свою машину.

Права на видео принадлежат FIA

Сообщается, что Малыхин не пострадал, но согласно процедуре был доставлен в больницу для прохождения медицинского обследования. После его прохождения он был допущен на старт завтрашней гонки.

На состоявшемся 24 апреля в Имоле этапе WEC Александр Малыхин стартовал с поулпозиции в своём классе и финишировал в этой гонке на третьем месте.

Старт гонки WEC «6 часов Спа-Франкошамп» запланирован на 13:00 по московскому времени.