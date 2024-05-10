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Босс «РБ» Мекис: мы всё еще пытаемся понять, что беспокоило Риккардо ранее

Босс «РБ» Мекис: мы всё еще пытаемся понять, что беспокоило Риккардо ранее
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Руководитель «РБ» Лоран Мекис заявил, что Даниэль Риккардо улучшил свои результаты на Гран-при Майами, но команда все ещё не до конца разобралась с причинами проблем, которые тревожили австралийца до этого уикенда.

«Я уверен, что с его плеч спал огромный груз, потому что США — это его почти вторая домашняя гонка. Он великолепно защищался от Карлоса [Сайнса] и «Макларена» [Оскара Пиастри]. Для него это был фантастический момент.

Честно говоря, мы и раньше видели признаки его прогресса, но объяснить это посторонним было очень сложно. В Джидде он был лучше, чем в Бахрейне, в Австралии лучше, чем Саудовской Аравии, в Японии лучше, чем Австралии, а в Китае лучше, чем в Японии.

Это происходило маленькими шагами, и мы считаем, что в следующих гонках мы можем сделать еще больше таких шагов. Главное, чтобы машина лучше подходила ему.

Скажем так, мы определили моменты, которые ему не нравились в машине. Мы постарались устранить все проблемы. Мы заменили ему шасси, и он сразу показал себя лучше в Китае и Майами.

Мы всё еще пытаемся понять, что беспокоило его раньше, и эта работа продолжается», — приводит слова Мекиса издание Motorsport.

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