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Хюлькенберг прокомментировал слухи, что его напарником может стать Сайнс

Хюлькенберг прокомментировал слухи, что его напарником может стать Сайнс
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Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг высказался о том, что его будущая команда «Кик-Заубер»/«Ауди» хочет подписать контракт с Карлосом Сайнсом, с которым он выступал в составе «Рено» с 2017 по 2018 год.

«Карлос проводит отличный сезон, и вполне естественно, что в нём заинтересованы многие команды. Он был быстр уже тогда, и с тех пор научился многому новому. Но, в конце концов, не я решаю, кто станет моим напарником по команде», — приводит слова Хюлькенберга издание Bild.

Ранее Нико Хюлькенберг подписал многолетний контракт с «Ауди», которая купила «Кик-Заубер» и с 2026 года официально станет участником чемпионата Формулы-1.

Карлос Сайнс выступает за «Феррари», но покинет в конце года итальянскую команду, так как на его место подписан семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон.

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